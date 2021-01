Conor McGregor elogia Poirier, mas prevê vitória rápida no UFC 257: ‘Vou nocautear em 60 segundos’

Ex-campeão dos penas e dos leves, Conor McGregor entrará em ação novamente no próximo dia 23, pelo UFC 257, na “ilha da luta”, em Abu Dhabi (EAU). O irlandês, principal estrela da organização atualmente, gosta de prometer aos fãs a forma como vai derrotar os seus rivais dentro do octógono. A bola da vez será um antigo adversário, Dustin Poirier, com quem “Notorious” lutou em 2014, no UFC 178, e nocauteou em 1m46s.

Para a revanche, McGregor aposta em um tempo ainda menor para superar o ex-campeão interino dos leves: - Gosto do Dustin. Acho ele um bom lutador. Ele é até um grande lutador, mas ‘ótimo’ ainda está abaixo de mim. Vou nocautear o Dustin em 60 segundos - projetou o irlandês em vídeo promocional do UFC.

Vale destacar que Dana White, presidente do UFC, planeja colocar o vencedor deste duelo para enfrentar Khabib Nurmagomedov, que apesar de ter se aposentado em 2020, segue como o campeão peso-leve.

Confira abaixo um “esquenta” para o UFC 257: