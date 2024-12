Conmebol divulga datas dos jogos da Recopa Sul-Americana

Goleador

Atacante do Paysandu termina a temporada entre os 12 maiores artilheiros do Brasil

Craque bicolor superou nomes renomados da Série A, como Hulk, do Atlético Mineiro, que fez 19 gols, Luciano, do São Paulo, com 18 gols, e Estevão, do Palmeiras, que anotou 15 gols