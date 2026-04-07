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Conmebol anuncia aumento da premiação na Libertadores e na Sul-Americana

O montante pode chegar ao total de US$ 40 milhões (R$ 206 milhões) para o campeão levando em conta as diversas premiações embutidas na competição continental.

Estadão Conteúdo

A Conmebol anunciou nesta terça-feira um aumento na premiação da Libertadores e da Sul-Americana em relação à edição de 2025. Para esta temporada, os torneios contam com uma valorização nas bonificações a partir da fase de mata-mata.

O clube que ficar com o título do principal torneio do continente, que mais uma vez será realizado em jogo único, vai embolsar US$ 25 milhões (cerca de R$ 129 milhões), acréscimo de US$ 1 milhão em relação ao ano passado.

O montante pode chegar ao total de US$ 40 milhões (R$ 206 milhões) para o campeão levando em conta as diversas premiações embutidas na competição continental.

Já pela Sul-Americana a cifra destinada ao melhor time na final é de US$ 10 milhões (em torno de 50 milhões). No acumulado, o valor pode atingir US$ 12,9 milhões (acima de R$ 70 milhões).

Neste sistema de premiação, a entidade que comanda o futebol na América do Sul definiu os valores a serem pagos aos clubes pelas vitórias na fase de grupos. Na Libertadores, cada triunfo renderá US$ 340 mil (R$ 1,75 milhão). Já na sul-americana cada resultado positivo terá o valor de US$ 125 mil (R$ 650 mil).

CONFIRA A PREMIAÇÃO DA LIBERTADORES

- Fase de grupos: 1 milhão de dólares (R$ 5,15 milhões)

- Vitória na fase de grupos: 340 mil de dólares (R$ 1,75 milhão)

- Oitavas de final: 1,25 milhão de dólares (R$ 6,44 milhões)

- Quartas de final: 1,7 milhão de dólares (R$ 9 milhões)

- Semifinal: 2,3 milhões de dólares (R$ 11,85 milhões)

- Vice-campeão: 7 milhões de dólares (R$ 36 milhões)

- Campeão: 25 milhões de dólares (R$ 129 milhões)

VEJA OS PRÊMIOS DA COPA SUL-AMERICANA

- Fase de grupos: 300 mil dólares (R$ 1,545 milhão)

- Vitória na fase de grupos: 125 mil dólares (R$ 643 mil)

- Prévia oitavas de final: 500 mil dólares (R$ 2,575 milhões)

- Oitavas de final: 600 mil dólares (R$ 3,090 milhões)

- Quartas de final: 700 mil dólares (R$ 3,6 milhões)

- Semifinal: 800 mil dólares (R$ 4,12 milhões)

- Vice-campeão: 2,5 milhões de dólares (R$ 12,9 milhões)

- Campeão: 10 milhões de dólares (R$ 50 milhões)

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