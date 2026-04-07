Conmebol anuncia aumento da premiação na Libertadores e na Sul-Americana O montante pode chegar ao total de US$ 40 milhões (R$ 206 milhões) para o campeão levando em conta as diversas premiações embutidas na competição continental. Estadão Conteúdo 07.04.26 14h07 A Conmebol anunciou nesta terça-feira um aumento na premiação da Libertadores e da Sul-Americana em relação à edição de 2025. Para esta temporada, os torneios contam com uma valorização nas bonificações a partir da fase de mata-mata. O clube que ficar com o título do principal torneio do continente, que mais uma vez será realizado em jogo único, vai embolsar US$ 25 milhões (cerca de R$ 129 milhões), acréscimo de US$ 1 milhão em relação ao ano passado. O montante pode chegar ao total de US$ 40 milhões (R$ 206 milhões) para o campeão levando em conta as diversas premiações embutidas na competição continental. Já pela Sul-Americana a cifra destinada ao melhor time na final é de US$ 10 milhões (em torno de 50 milhões). No acumulado, o valor pode atingir US$ 12,9 milhões (acima de R$ 70 milhões). Neste sistema de premiação, a entidade que comanda o futebol na América do Sul definiu os valores a serem pagos aos clubes pelas vitórias na fase de grupos. Na Libertadores, cada triunfo renderá US$ 340 mil (R$ 1,75 milhão). Já na sul-americana cada resultado positivo terá o valor de US$ 125 mil (R$ 650 mil). CONFIRA A PREMIAÇÃO DA LIBERTADORES - Fase de grupos: 1 milhão de dólares (R$ 5,15 milhões) - Vitória na fase de grupos: 340 mil de dólares (R$ 1,75 milhão) - Oitavas de final: 1,25 milhão de dólares (R$ 6,44 milhões) - Quartas de final: 1,7 milhão de dólares (R$ 9 milhões) - Semifinal: 2,3 milhões de dólares (R$ 11,85 milhões) - Vice-campeão: 7 milhões de dólares (R$ 36 milhões) - Campeão: 25 milhões de dólares (R$ 129 milhões) VEJA OS PRÊMIOS DA COPA SUL-AMERICANA - Fase de grupos: 300 mil dólares (R$ 1,545 milhão) - Vitória na fase de grupos: 125 mil dólares (R$ 643 mil) - Prévia oitavas de final: 500 mil dólares (R$ 2,575 milhões) - Oitavas de final: 600 mil dólares (R$ 3,090 milhões) - Quartas de final: 700 mil dólares (R$ 3,6 milhões) - Semifinal: 800 mil dólares (R$ 4,12 milhões) - Vice-campeão: 2,5 milhões de dólares (R$ 12,9 milhões) - Campeão: 10 milhões de dólares (R$ 50 milhões) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Conmebol premiação Libertadores Sul-Americana COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Contra o Grêmio, Remo não sofre gol pela primeira vez no Brasileirão 2026 Time azulino tem uma das defesas mais vazadas no campeonato, com 17 gols sofridos 07.04.26 11h58 futebol Com a saída de Cantillo, Remo já dispensou sete jogadores desde o início do ano Time azulino confirmou a saída do meia colombiano nesta terça-feira (7), e outros seis atletas também deixaram a equipe nesse semestre 07.04.26 10h59 futebol Ingressos para o jogo entre Remo e Amazonas na Copa Norte estão disponíveis; veja valores Leão Azul encara a Onça-Pintada na próxima quarta-feira (8), no Mangueirão; confronto pode ser decisivo para o clube azulino 07.04.26 9h24 futebol Remo anuncia rescisão contratual do meia colombiano Cantillo Jogador não tinha espaço na equipe azulino e disputou apenas 14 jogos com o Leão Azul 07.04.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo anuncia rescisão contratual do meia colombiano Cantillo Jogador não tinha espaço na equipe azulino e disputou apenas 14 jogos com o Leão Azul 07.04.26 9h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta terça-feira 07.04.26 7h00 futebol Ingressos para o jogo entre Remo e Amazonas na Copa Norte estão disponíveis; veja valores Leão Azul encara a Onça-Pintada na próxima quarta-feira (8), no Mangueirão; confronto pode ser decisivo para o clube azulino 07.04.26 9h24 Futebol Bruno Lopes aciona Ponte Preta na Justiça e pode voltar ao radar do Paysandu Atacante, já sondado duas vezes pelo Papão, pede rescisão contratual e pode ficar livre no mercado 06.04.26 19h30