Comentaristas discordam de Cristiano Ronaldo como finalista no prêmio de melhor do mundo da FIFA

A FIFA anunciou oficialmente nesta sexta-feira os finalistas do prêmio "The Best", que celebra o melhor jogador do mundo da atual temporada. Robert Lewandowski, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo foram indicados entre os três melhores do mundo e um deles receberá a premiação. Entretanto, nem todo mundo concordou com as indicações dos três.

O tema foi um dos principais assuntos da edição desta sexta-feira do "Seleção SporTV". Os comentaristas Carlos Cereto, Paulo Vinícius Coelho e Zé Roberto chegaram ao consenso de um nome que, segundo eles, não deveria estar entre os finalistas; Cristiano Ronaldo. Segundo Cereto, o português, assim como Messi, chegou na final "apenas pelo nome".

- Eu colocaria o (Kevin) De Bruyne no lugar do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo e o Messi estão mais pelo nome do que pelo futebol na temporada. É como se houvesse a obrigação de Cristiano Ronaldo e Messi estarem em todas as listas até o fim da carreira - afirmou Cereto.

>> Confira a tabela do Campeonato BrasileiroPresentes na bancada, PVC e Zé Roberto também afirmaram que não aprovam a escolha de Cristiano Ronaldo para figurar entre os três melhores. O jornalista afirmou que Messi mereceu a indicação, mas que CR7 não.

- Eu acho que o Cristiano não (está entre os três melhores). O Messi, sim. Apesar do 8 a 2, o Messi fez belo Campeonato Espanhol. O Messi não fez uma grande Liga dos Campeões. O Cristiano Ronaldo foi vice-artilheiro. A questão é que o Neymar não jogou o suficiente para entrar, ninguém, na verdade, jogou o suficiente para desbancar Messi e Cristiano Ronaldo, exceto Lewandowski. Eu teria Lewandowski, De Bruyne e Messi - analisou.

O ex-jogador Zé Roberto concordou com a análise de PVC sobre a situação, colocando Kevin De Bruyne, meia do Manchester City, no lugar de Cristiano.

- Estou de acordo com o PVC. Dos três, o Messi é o melhor, só que, se tratando de temporada, o Lewandowski esteve à frente dos dois. Eu não colocaria também o Cristiano. O De Bruyne seria um nome - completou.