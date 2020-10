Com Neymar como 'garçom', PSG atropela Dijon e assume liderança provisória do Francês

Neymar honrou o posto de camisa 10 do PSG neste sábado. Com duas assistências, o astro conduziu a equipe parisiense à goleada por 4 a 0 sobre o Dijon com dois gols marcados por Kean e outros dois por Mbappé neste sábado. Com o resultado, o PSG alcançou 18 pontos e agora a equipe de Thomas Tuchel torce por um tropeço do Lille, que, com 17 pontos, encara o lanterna Nice neste domingo.

logo aos dois minutos, o PSG comprovou sua superioridade. Bakker cruzou e Kean mandou para o fundo das redes.

Em seguida, foi a vez de Neymar mostrar suas armas no Parc des Princes. O camisa 10 cabeceou na trave após receber cruzamento de Sarabia. O brasileiro ainda cobrou falta com perigo e levou a equipe ao segundo gol.

Ney engatou contra-ataque, se desvencilhou do adversário e serviu Kean, que mandou com calma para a rede. O camisa 10 ainda teve uma chance salva pelo goleiro.

O PSG voltou do intervalo com o mesmo apetite, e exigiu o goleiro em finalização por cobertura e em cobrança de falta. Mas voltou a se destacar mesmo como "garçom".

Após receber passe pelo meio, Neymar lançou dá Mbappé. O francês avançou e bateu cruzado, no meio das pernas de Allagbé.

Na reta final, o astro abriu caminho para o terceiro gol, ao lançar Sarabia, que escorou para Mbappé dar números finais ao jogo aos 42 minutos.