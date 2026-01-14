Com Flamengo na lista, estudo mostra clubes que mais revelaram jogadores para a elite europeia O Barcelona aparece no topo do ranking do CIES, com 40 atletas formados no clube Redação O Liberal com informações da AE 14.01.26 11h28 (Gilvan de Souza) Um estudo realizado pelo Observatório do Futebol (CIES Football Observatory) apontou os clubes do mundo que mais revelaram jogadores para a elite do futebol europeu. O levantamento considerou as cinco principais ligas do Velho Continente: Premier League (Inglaterra), La Liga (Espanha), Bundesliga (Alemanha), Serie A (Itália) e Ligue 1 (França). O Barcelona ocupa o topo do ranking do CIES, com 40 atletas formados no clube. O rival Real Madrid é o segundo colocado da lista, com 35 jogadores. Logo atrás está o Paris Saint-Germain, com 31 atletas formados. A lista do Observatório do Futebol é composta por 54 clubes. O Flamengo é a única equipe brasileira do ranking, aparecendo na 46ª posição, com 11 jogadores revelados para a elite da Europa. Destaques brasileiros e sul-americanos no estudo Nomes como Vinicius Júnior, Lucas Paquetá, Wesley e João Gomes são alguns dos atletas formados pelo clube rubro-negro que brilham atualmente nas principais ligas europeias. A lista divulgada nesta quarta ainda conta com outros dois clubes sul-americanos, ambos argentinos. O River Plate está na 38ª posição, com 12 jogadores formados. O Boca Juniors ocupa o 51º lugar, com dez atletas revelados. O estudo também mostra o ranking da temporada atual considerando os minutos jogados, com o Real Madrid em primeiro lugar. Além disso, apresenta a classificação dos últimos cinco e dez anos. Em todos os cenários, Barcelona, Real Madrid e Paris Saint-Germain ocupam o pódio. Confira o ranking completo do CIES FC Barcelona (ESP) - 40 Real Madrid (ESP) - 35 Paris Saint-Germain (FRA) - 31 Stade Rennais (FRA) - 29 AFC Ajax (HOL) - 27 Chelsea FC (ING) - 25 Real Sociedad (ESP) - 24 Manchester United (ING) - 22 Manchester City (ING) - 22 Arsenal FC (ING) - 22 Olympique Lyonnais (FRA) - 21 Valencia CF (ESP) - 20 Club Atlético de Madrid (ESP) - 20 Toulouse FC (FRA) - 20 Le Havre AC (FRA) - 20 Villarreal CF (ESP) - 19 RCD Espanyol (ESP) - 17 Juventus FC (ITA) - 17 Bayern München (ALE) - 16 FC Inter (ITA) - 16 Borussia Dortmund (ALE) - 16 SL Benfica (POR) - 16 TSG Hoffenheim (ALE) - 15 Celta Vigo (ESP) - 15 AS Monaco (FRA) - 14 AS Roma (ITA) - 14 OGC Nice (FRA) - 14 AC Milan (ITA) - 14 Hertha BSC (ALE) - 14 LOSC Lille (FRA) - 14 RB Salzburg (AUT) - 14 FC Nantes (FRA) - 13 Atlético de Madrid (ESP) - 13 Atalanta BC (ITA) - 13 CA Osasuna (ESP) - 13 FSV Mainz 05 (ALE) - 13 FC Köln (ALE) - 12 River Plate (ARG) - 12 RSC Anderlecht (BEL) - 12 Genoa CFC (ITA) - 12 RC Lens (FRA) - 11 Paralisia Cerebral Esportiva - 11 FC Metz (FRA) - 11 Empoli FC (ITA) - 11 SC Freiburg (ALE) - 11 Flamengo (BRA) - 11 AS Génération Foot (SEN) - 11 Liverpool FC (ING) - 10 Werder Bremen (ALE) - 10 Real Betis (ESP) - 10 Boca Juniors (ARG) - 10 Dinamo Zagreb (CRO) - 10 PSV Eindhoven (NED) - 10 FC Porto (POR) - 10 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol lista elite europeia Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense 16.01.26 15h48 Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39 Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 FUTEBOL Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A 16.01.26 12h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Cruzeiro bate Santos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores 16.01.26 23h52 Massis Jr. admite estar afastado do São Paulo e promete cuidado: 'Maior que qualquer dirigente' 16.01.26 23h42 VAI SER ADIADO? Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará 15.01.26 22h10