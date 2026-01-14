Com Flamengo na lista, estudo mostra clubes que mais revelaram jogadores para a elite europeia

Um estudo realizado pelo Observatório do Futebol (CIES Football Observatory) apontou os clubes do mundo que mais revelaram jogadores para a elite do futebol europeu. O levantamento considerou as cinco principais ligas do Velho Continente: Premier League (Inglaterra), La Liga (Espanha), Bundesliga (Alemanha), Serie A (Itália) e Ligue 1 (França).

O Barcelona ocupa o topo do ranking do CIES, com 40 atletas formados no clube. O rival Real Madrid é o segundo colocado da lista, com 35 jogadores. Logo atrás está o Paris Saint-Germain, com 31 atletas formados.

A lista do Observatório do Futebol é composta por 54 clubes. O Flamengo é a única equipe brasileira do ranking, aparecendo na 46ª posição, com 11 jogadores revelados para a elite da Europa.

Destaques brasileiros e sul-americanos no estudo

Nomes como Vinicius Júnior, Lucas Paquetá, Wesley e João Gomes são alguns dos atletas formados pelo clube rubro-negro que brilham atualmente nas principais ligas europeias.

A lista divulgada nesta quarta ainda conta com outros dois clubes sul-americanos, ambos argentinos. O River Plate está na 38ª posição, com 12 jogadores formados. O Boca Juniors ocupa o 51º lugar, com dez atletas revelados.

O estudo também mostra o ranking da temporada atual considerando os minutos jogados, com o Real Madrid em primeiro lugar. Além disso, apresenta a classificação dos últimos cinco e dez anos. Em todos os cenários, Barcelona, Real Madrid e Paris Saint-Germain ocupam o pódio.

Confira o ranking completo do CIES

FC Barcelona (ESP) - 40 Real Madrid (ESP) - 35 Paris Saint-Germain (FRA) - 31 Stade Rennais (FRA) - 29 AFC Ajax (HOL) - 27 Chelsea FC (ING) - 25 Real Sociedad (ESP) - 24 Manchester United (ING) - 22 Manchester City (ING) - 22 Arsenal FC (ING) - 22 Olympique Lyonnais (FRA) - 21 Valencia CF (ESP) - 20 Club Atlético de Madrid (ESP) - 20 Toulouse FC (FRA) - 20 Le Havre AC (FRA) - 20 Villarreal CF (ESP) - 19 RCD Espanyol (ESP) - 17 Juventus FC (ITA) - 17 Bayern München (ALE) - 16 FC Inter (ITA) - 16 Borussia Dortmund (ALE) - 16 SL Benfica (POR) - 16 TSG Hoffenheim (ALE) - 15 Celta Vigo (ESP) - 15 AS Monaco (FRA) - 14 AS Roma (ITA) - 14 OGC Nice (FRA) - 14 AC Milan (ITA) - 14 Hertha BSC (ALE) - 14 LOSC Lille (FRA) - 14 RB Salzburg (AUT) - 14 FC Nantes (FRA) - 13 Atlético de Madrid (ESP) - 13 Atalanta BC (ITA) - 13 CA Osasuna (ESP) - 13 FSV Mainz 05 (ALE) - 13 FC Köln (ALE) - 12 River Plate (ARG) - 12 RSC Anderlecht (BEL) - 12 Genoa CFC (ITA) - 12 RC Lens (FRA) - 11 Paralisia Cerebral Esportiva - 11 FC Metz (FRA) - 11 Empoli FC (ITA) - 11 SC Freiburg (ALE) - 11 Flamengo (BRA) - 11 AS Génération Foot (SEN) - 11 Liverpool FC (ING) - 10 Werder Bremen (ALE) - 10 Real Betis (ESP) - 10 Boca Juniors (ARG) - 10 Dinamo Zagreb (CRO) - 10 PSV Eindhoven (NED) - 10 FC Porto (POR) - 10