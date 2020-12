Com erro feio da defesa, Barcelona é derrotado pelo Cádiz

O Barcelona não vive um bom momento na La Liga. Pela 12ª rodada, o clube catalão foi derrotado por 2 a 1 para o Cádiz. Giménez e Negredo marcaram os gols dos mandantes. Alcalá, contra, balançou as redes para o Barça.

O Barcelona saiu atrás no placar. Logo aos oito minutos, Giménez aproveitou rebote de Ter Stegen e marcou o primeiro gol da partida. Aos 12 minutos do segundo tempo, Alcalá desviou em cruzamento de Alba e marcou contra a própria equipe.

Logo cinco minutos depois, Lenglet e Ter Stegen se desentenderam. O alemão foi chutar, mas Negredo foi mais rápido, se adiantou e colocou a bola no fundo das redes.

Com a derrota, o Barcelona fica na sétima colocação do Campeonato Espanhol, com 14 pontos, mas possui dois jogos a menos. O Cádiz vai ao quinto lugar, com 18 pontos.