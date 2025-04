Com dores musculares, Arana fica fora de treino e vira preocupação no Atlético-MG

Ainda sem vencer neste Brasileirão, o técnico Cuca ganhou mais um motivo para se preocupar no Atlético-MG. O lateral-esquerdo Guilherme Arana ficou fora do treino desta segunda-feira, após deixar o gramado mais cedo e chorando no domingo, e pode virar desfalque para as próximas semanas.

Arana sentiu dores musculares na coxa direita durante o empate por 2 a 2 com o Vitória, no domingo, pelo Brasileirão. Sem condições de seguir jogando e chorando, precisou ser substituído por Caio Paulista. Nesta segunda, foi reavaliado e ficou apenas no trabalho de fisioterapia, segundo o clube mineiro.

O Atlético, contudo, não revelou detalhes sobre a condição física do lateral, que é o terceiro a se machucar em apenas uma semana na equipe. Além dele, estão em processo de recuperação neste momento: o meia Alan Franco (joelho direito) e os atacantes Júnior Santos (coxa direita), Brahian Palacios (coxa esquerda), Cadu (joelho direito) e Caio Maia (joelho direito).

Em compensação, Cuca pode vir a contar com o reforço do zagueiro Igor Rabello para a próxima rodada do Brasileirão. Ele iniciou o processo de transição, fez trabalho físico e com bola no gramado, em separado, nesta segunda. E demonstra que está praticamente reabilitado de um edema na coxa direita.

De certeza mesmo é o retorno do zagueiro Lyanco, desfalque no fim de semana por cumprir suspensão automática. Ele deve ser titular no jogo contra o Santos, na quarta, na Vila Belmiro, pela quarta rodada.

Ao fim do empate de domingo, Cuca fez críticas ao time, sem citar nomes, e admitiu que o elenco está reduzido. Assim, prometeu buscar reforços na próxima janela de transferências do futebol brasileiro, no meio do ano.