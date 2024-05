Com confronto de artilheiros, Cametá recebe o Moto Club e busca a primeira vitória na Série D

O Cametá ocupa a última posição do Grupo B da Série D do Campeonato Brasileiro. Com apenas um ponto, conquistado no último jogo contra o Águia de Marabá, o clube vai encarar o líder da chave, o Moto Club-MA, no próximo domingo (19), no estádio Orfelino Martins.

Sem vencer na Série D, o Cametá precisa de uma vitória para iniciar uma recuperação no campeonato e manter vivas as chances de classificação. Até o momento, o time acumulou duas derrotas e um empate na competição.

O Mapará Elétrico não iniciou bem a temporada e vem amargando resultados neste primeiro semestre. No Campeonato Paraense, a equipe não conseguiu conquistar a classificação para a segunda fase do estadual e foi eliminada após oito rodadas, assim, o time também não conseguiu ir para a Copa Grão-Pará.

Como reforço, o clube paraense pode ter em campo o recém-contratado Leandro Cearense, que assinou com o time nesta semana e já pode estrear na Série D com a camisa do Cametá.

Já o adversário do Cametá, o Moto Club, está em uma fase bem melhor. Líder do grupo, a equipe maranhense tem duas vitórias e um empate. Contra o Mapará, o time busca o terceiro triunfo seguido, para se isolar na liderança do campeonato.

Enquanto o Mapará pode ter Leandro Cearense, o Papão do Norte tem o artilheiro Paulo Rangel, principal atacante e peça chave do clube na temporada.

A partida entre o Cametá e o Moto Club é válida pela quarta rodada da Série B do Brasileirão. O jogo vai ocorrer no estádio municipal Orfelino Martins, neste domingo (19), a partir das 16h.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro - Série D

Cametá x Moto Club

Data: domingo (19/5)

Hora: 16h

Local: Estádio Municipal Orfelino Martins (PA)

Árbitro: Raimundo Jose Azevedo de Medeiros (AM)

Árbitro Assistente 1: Acacio Menezes Leao (PA)

Árbitro Assistente 2: Carlos Eduardo Galeno Benevides (PA)

Cametá: Pedro Henrique, Magnum, Jacone, Pedrão, Pedrinho, Jorge Pedra, Bruno, Héricles, Papel, Debu e Leandro Cearense

Técnico: Júnior Amorim.

Moto Club: Deijair, Guilherme Rocha, Vitão, M.Carioca, Rômulo Ferreira, Taygor, Ju Alagoano, Geovani, Paulo Rangel, Jorge Rocha, Mikeias

Técnico: Pedro Yarley