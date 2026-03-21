Com brilho de Beto, Everton derrota o Chelsea e amplia má fase do adversário Estadão Conteúdo 21.03.26 16h52 O Everton entrou em campo neste sábado (21) e derrotou o Chelsea, por 3 a 0, pela 31ª rodada da Premier League, no Hill Dickinson Stadium. A grande estrela da tarde foi o centroavante bissau-guineense Beto, que marcou duas vezes na partida e ampliou a fase turbulenta do adversário de Londres.. Com o resultado positivo, a equipe de Liverpool encostou nos próprios londrinos na tabela de classificação, com 46 pontos conquistados - contra 48 do adversário. A equipe comandada por David Moyes tem apenas a disputa da competição nacional até o término da temporada e busca uma vaga na próxima edição da Champions League. Por outro lado, o Chelsea segue em um momento complicado e chegou à quarta derrota consecutiva. No meio de semana, o time foi eliminado pelo PSG-FRA, pelas oitavas de final da principal competição continental. Além da Premier League, os comandados de Liam Rosenior disputam as quartas de final da Copa da Inglaterra, e o próximo desafio será contra o modesto Port Vale, da terceira divisão. A primeira etapa da partida teve predomínio da equipe visitante, que teve mais posse de bola e finalizações. No entanto, o Everton abriu o placar aos 32 minutos. O meia James Garner enfiou uma linda bola para o centroavante Beto, que tocou com categoria na saída do goleiro Robert Sánchez. Na segunda etapa, com a desvantagem no placar, o time de Londres foi para cima do adversário e deu trabalho para o goleiro Jordan Pickford. Em um dos lances, o argentino Enzo Fernández soltou uma bomba da entrada da área e o arqueiro da seleção inglesa fez grande defesa. Mas quem foi às redes novamente foi o artilheiro Beto, aos 16 minutos. O brasileiro Andrey Santos errou passe no meio de campo e Gana Gueye saiu em velocidade. O camisa 27 passou para o centroavante, que chutou de primeira. A bola passou por baixo das pernas de Sánchez, que aceitou e falhou no lance. Aos 30 minutos, Beto apareceu novamente para tocar de cabeça e deixar a bola nos pés de Iliman Ndiaye, que entrou na grande área e colocou no ângulo do arqueiro espanhol para fechar o placar e sacramentar a vitória dentro de casa. Confira outros resultados deste sábado pela Premier League: Brighton 2 x 1 Liverpool Fulham 3 x 1 Burnley Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Everton Chelsea Premier League Beto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol 20.03.26 16h05 SEGURANÇA PÚBLICA Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito 20.03.26 15h42 finalizado Paraense já fez Chuck Norris desmaiar em treino de jiu-jítsu; Hélio Gracie foi referência mundial Hélio Gracie, nascido em Belém, venceu ator em demonstração no Rio de Janeiro. Artista morreu aos 86 anos 20.03.26 15h41 FUTEBOL Vídeo: Torcida do Flamengo provoca remistas no Maracanã: 'Ão, ão, ão Segunda Divisão' Torcedores do clube carioca não perdoaram a situação ruim do Remo na tabela da Série A 20.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 21.03.26 7h00 Campeonato Brasileiro Bragantino x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (21/03) pelo Brasileirão RB Bragantino e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 21.03.26 15h00 SAIBA MAIS Paysandu inicia venda de ingressos para estreia na Copa Norte Jogo acontece na próxima terça-feira (24), às 20h30, contra o Grêmio Atlético Sampaio, no Modelão, em Castanhal 20.03.26 20h58 RECUPERAÇÃO Cirurgia de Marlon é bem sucedida e jogador do Grêmio deve ter alta neste domingo Apesar do susto e da fratura no tornozelo direito, o clube gaúcho projeta o retorno do lateral-esquerdo em cinco meses 21.03.26 9h07