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Com brilho de Beto, Everton derrota o Chelsea e amplia má fase do adversário

Estadão Conteúdo

O Everton entrou em campo neste sábado (21) e derrotou o Chelsea, por 3 a 0, pela 31ª rodada da Premier League, no Hill Dickinson Stadium. A grande estrela da tarde foi o centroavante bissau-guineense Beto, que marcou duas vezes na partida e ampliou a fase turbulenta do adversário de Londres..

Com o resultado positivo, a equipe de Liverpool encostou nos próprios londrinos na tabela de classificação, com 46 pontos conquistados - contra 48 do adversário. A equipe comandada por David Moyes tem apenas a disputa da competição nacional até o término da temporada e busca uma vaga na próxima edição da Champions League.

Por outro lado, o Chelsea segue em um momento complicado e chegou à quarta derrota consecutiva. No meio de semana, o time foi eliminado pelo PSG-FRA, pelas oitavas de final da principal competição continental. Além da Premier League, os comandados de Liam Rosenior disputam as quartas de final da Copa da Inglaterra, e o próximo desafio será contra o modesto Port Vale, da terceira divisão.

A primeira etapa da partida teve predomínio da equipe visitante, que teve mais posse de bola e finalizações. No entanto, o Everton abriu o placar aos 32 minutos. O meia James Garner enfiou uma linda bola para o centroavante Beto, que tocou com categoria na saída do goleiro Robert Sánchez.

Na segunda etapa, com a desvantagem no placar, o time de Londres foi para cima do adversário e deu trabalho para o goleiro Jordan Pickford. Em um dos lances, o argentino Enzo Fernández soltou uma bomba da entrada da área e o arqueiro da seleção inglesa fez grande defesa.

Mas quem foi às redes novamente foi o artilheiro Beto, aos 16 minutos. O brasileiro Andrey Santos errou passe no meio de campo e Gana Gueye saiu em velocidade. O camisa 27 passou para o centroavante, que chutou de primeira. A bola passou por baixo das pernas de Sánchez, que aceitou e falhou no lance.

Aos 30 minutos, Beto apareceu novamente para tocar de cabeça e deixar a bola nos pés de Iliman Ndiaye, que entrou na grande área e colocou no ângulo do arqueiro espanhol para fechar o placar e sacramentar a vitória dentro de casa.

Confira outros resultados deste sábado pela Premier League:

Brighton 2 x 1 Liverpool Fulham 3 x 1 Burnley

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