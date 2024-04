Jornalista diz que jogo Águia e São Paulo será no Mangueirão, em Belém

O Águia vai mandar o seu jogo, contra o São Paulo, na terceira fase da Copa do Brasil, em Belém, precisamente, no estádio Mangueirão.

A informação foi divulgada pelo colunista de O Liberal, Abner Luiz, em uma rede social.

Segundo o jornalista, a partida será confirmada para o dia dois de maio no principal palco do estádio do Pará, com o aval da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Havia indefinição por conta de um show marcado para o estádio no próximo dia 30. No entanto, ainda conforme Abner, a Secretária de Esporte e Lazer, que é administradora do Mangueirão, informou que desmontará a estrutura do show para a realização do jogo da competição nacional.