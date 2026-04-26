Colapinto lota ruas de Buenos Aires em evento de exibição durante pausa da Fórmula 1 Estadão Conteúdo 26.04.26 17h11 Piloto da Alpine, o argentino Franco Colapinto foi o protagonista de um evento de demonstração em Buenos Aires neste domingo. Em um circuito montado nas ruas da capital argentina, com cerca de 3 km, Colapinto atraiu aproximadamente 500 mil pessoas para acompanhar o evento, batizado de Road Show. Primeiro, o piloto de 22 anos utilizou um carro de 2012, mas com as cores e os patrocinadores utilizados pela Alpine neste Mundial. Depois, ele pilotou o Flecha de Prata, utilizado pelo pentacampeão mundial Juan Manuel Fangio. O Mercedes Benz é de uma coleção particular e foi cedido para a demonstração. Colapinto segurou uma bandeira da Argentina e usou um capacete característico da época de Fangio. Foi a primeira vez que um argentino pilotou um Fórmula 1 nas ruas de Buenos Aires. A Argentina já abrigou GPs da categoria, mas não recebe uma corrida de Fórmula 1 desde 1998. A apresentação de Colapinto em Buenos Aires acontece em um momento de intervalo forçado na Fórmula 1. Os dois Grandes Prêmios para abril, no Bahrein e na Arábia Saudita, foram cancelados por causa dos conflitos no Oriente Médio. Colapinto conseguiu um ponto nas três primeiras etapas do Mundial de 2026, com o décimo lugar no GP da China, em março. Após a pausa inesperada, o Mundial volta a ser disputado em Miami, com a corrida sprint no dia 2 de maio e o GP no dia seguinte. A Mercedes está dominando a temporada, com 135 pontos, contra 90 da Ferrari. Kimi Antonelli lidera entre os pilotos com 72 pontos, seguido por George Russell, com 63. O ferrarista Charles Leclerc tem 49. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Franco Colapinto Alpine COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES esportes Clubes do Pará participam de Fórum do CBC e Sindiclubes orienta formação de atletas Assembleia Paraense e outros clubes do Pará estiveram reunidos em Campinas (SP), visando melhorias e capacitação de atletas para ciclos olímpicos 26.04.26 9h00 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 SÉRIE C Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes 25.04.26 20h27 futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Condé aponta falta de eficiência e improvisos após nova derrota do Remo Técnico vê evolução no desempenho, mas lamenta erros nas finalizações e impacto de desfalques na equipe 25.04.26 21h41 Futebol Estrangeiros ganham espaço no futebol paraense e dividem opiniões sobre custo Com aumento nas últimas temporadas, contratações fora do país geram debate sobre adaptação, investimento e resultados em Remo e Paysandu 26.04.26 8h00 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00