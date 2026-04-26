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Colapinto lota ruas de Buenos Aires em evento de exibição durante pausa da Fórmula 1

Estadão Conteúdo

Piloto da Alpine, o argentino Franco Colapinto foi o protagonista de um evento de demonstração em Buenos Aires neste domingo. Em um circuito montado nas ruas da capital argentina, com cerca de 3 km, Colapinto atraiu aproximadamente 500 mil pessoas para acompanhar o evento, batizado de Road Show.

Primeiro, o piloto de 22 anos utilizou um carro de 2012, mas com as cores e os patrocinadores utilizados pela Alpine neste Mundial. Depois, ele pilotou o Flecha de Prata, utilizado pelo pentacampeão mundial Juan Manuel Fangio. O Mercedes Benz é de uma coleção particular e foi cedido para a demonstração. Colapinto segurou uma bandeira da Argentina e usou um capacete característico da época de Fangio.

Foi a primeira vez que um argentino pilotou um Fórmula 1 nas ruas de Buenos Aires. A Argentina já abrigou GPs da categoria, mas não recebe uma corrida de Fórmula 1 desde 1998.

A apresentação de Colapinto em Buenos Aires acontece em um momento de intervalo forçado na Fórmula 1. Os dois Grandes Prêmios para abril, no Bahrein e na Arábia Saudita, foram cancelados por causa dos conflitos no Oriente Médio.

Colapinto conseguiu um ponto nas três primeiras etapas do Mundial de 2026, com o décimo lugar no GP da China, em março. Após a pausa inesperada, o Mundial volta a ser disputado em Miami, com a corrida sprint no dia 2 de maio e o GP no dia seguinte.

A Mercedes está dominando a temporada, com 135 pontos, contra 90 da Ferrari. Kimi Antonelli lidera entre os pilotos com 72 pontos, seguido por George Russell, com 63. O ferrarista Charles Leclerc tem 49.

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