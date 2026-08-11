Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Coincidência? Copa do Brasil terá clássicos nas quartas-de-final; confira!

Os duelos das quartas de final foram definidos pela CBF. Competição terá impedimento semiautomático e novas regras de arbitragem.

Estadão Conteúdo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, em sorteio realizado nesta terça-feira (11), os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. A fase terá três grandes clássicos nacionais: Palmeiras enfrenta o Santos, o Grêmio e o Internacional protagonizam um Gre-Nal, e Atlético-MG e Cruzeiro fazem nova edição do clássico mineiro. O Vasco e o Vitória também se enfrentam.

Conforme estabelecido no sorteio, Internacional, Cruzeiro, Vasco e Palmeiras decidirão seus duelos em casa. Nas semifinais, o vencedor do Gre-Nal enfrentará o sobrevivente dos confrontos em Minas Gerais. A outra semifinal será disputada entre o clube que vencer o "Clássico da Saudade" e o time que levar a melhor em Vasco x Vitória.

Os jogos de ida e volta que definirão as vagas na próxima fase do torneio estão previstos para ocorrer nos dias 26 de agosto e 3 de setembro. As datas definitivas, com horários e locais, serão divulgadas pela CBF posteriormente.

Novidades da Competição

Uma das principais novidades nas quartas de final da Copa do Brasil será a implementação da tecnologia do impedimento semiautomático. Esta ferramenta já está em vigor no Campeonato Brasileiro desde a 20ª rodada. Além disso, nove das dez regras de arbitragem aprovadas pelos clubes na última segunda-feira (10) também devem entrar em prática nesta etapa do torneio.

Confrontos das Quartas de Final

  • Grêmio x Internacional
  • Cruzeiro x Atlético-MG
  • Palmeiras x Santos
  • Vasco x Vitória

Os times Internacional, Cruzeiro, Palmeiras e Vasco decidirão a classificação para as semifinais em seus respectivos domínios.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FUTEBOL/COPA DO BRASIL/SORTEIO
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Atacante do Remo confirma sondagem de Rússia e diz viver o melhor momento da carreira

Atacante afirma que sondagem da Rússia não avançou e reforça foco nos 16 jogos restantes da temporada

13.08.26 14h11

FUTEBOL

Remo: Símbolo do acesso à Série A, imagem de Nossa Senhora de Nazaré visita o Baenão

Imagem peregrina percorreu áreas do estádio em um momento de fé e agradecimentos de dirigentes e funcionários

13.08.26 12h52

FUTEBOL

Remo oficializa a contratação de atacante paraguaio até 2029; saiba quanto o Leão pagou

Galeano estava no Mirassol-SP e chega ao Leão Azul para o restante da Série A

13.08.26 11h31

Carlos Ferreira

Surto de lesões musculares na Série A

13.08.26 10h37

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Botafogo é goleado pelo Cienciano e vai precisar de milagre para avançar na Sul-Americana

14.08.26 0h02

SPIDERNEY

VÍDEO: Fã reconhece Neymar fantasiado de Homem-Aranha e consegue foto com o craque

Barbeiro esperou pelo jogador após ser avisado por um amigo e conseguiu tirar foto com o craque ainda usando a máscara do super-herói

13.08.26 22h50

Corinthians sobrevive a sufoco do Rosario Central em mais um empate nas oitavas da Libertadores

13.08.26 23h47

Futebol

Galeano chega ao Remo com 'fome' para jogar e mira reação na Série A

Atacante paraguaio destaca boa condição física, confiança em Léo Condé e promete entrega para ajudar o Leão na luta pela permanência

13.08.26 19h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda