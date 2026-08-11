Coincidência? Copa do Brasil terá clássicos nas quartas-de-final; confira! Os duelos das quartas de final foram definidos pela CBF. Competição terá impedimento semiautomático e novas regras de arbitragem. Estadão Conteúdo 11.08.26 12h02 A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, em sorteio realizado nesta terça-feira (11), os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. A fase terá três grandes clássicos nacionais: Palmeiras enfrenta o Santos, o Grêmio e o Internacional protagonizam um Gre-Nal, e Atlético-MG e Cruzeiro fazem nova edição do clássico mineiro. O Vasco e o Vitória também se enfrentam. Conforme estabelecido no sorteio, Internacional, Cruzeiro, Vasco e Palmeiras decidirão seus duelos em casa. Nas semifinais, o vencedor do Gre-Nal enfrentará o sobrevivente dos confrontos em Minas Gerais. A outra semifinal será disputada entre o clube que vencer o "Clássico da Saudade" e o time que levar a melhor em Vasco x Vitória. Os jogos de ida e volta que definirão as vagas na próxima fase do torneio estão previstos para ocorrer nos dias 26 de agosto e 3 de setembro. As datas definitivas, com horários e locais, serão divulgadas pela CBF posteriormente. Novidades da Competição Uma das principais novidades nas quartas de final da Copa do Brasil será a implementação da tecnologia do impedimento semiautomático. Esta ferramenta já está em vigor no Campeonato Brasileiro desde a 20ª rodada. Além disso, nove das dez regras de arbitragem aprovadas pelos clubes na última segunda-feira (10) também devem entrar em prática nesta etapa do torneio. Confrontos das Quartas de Final Grêmio x Internacional Cruzeiro x Atlético-MG Palmeiras x Santos Vasco x Vitória Os times Internacional, Cruzeiro, Palmeiras e Vasco decidirão a classificação para as semifinais em seus respectivos domínios. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave FUTEBOL/COPA DO BRASIL/SORTEIO COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Atacante do Remo confirma sondagem de Rússia e diz viver o melhor momento da carreira Atacante afirma que sondagem da Rússia não avançou e reforça foco nos 16 jogos restantes da temporada 13.08.26 14h11 FUTEBOL Remo: Símbolo do acesso à Série A, imagem de Nossa Senhora de Nazaré visita o Baenão Imagem peregrina percorreu áreas do estádio em um momento de fé e agradecimentos de dirigentes e funcionários 13.08.26 12h52 FUTEBOL Remo oficializa a contratação de atacante paraguaio até 2029; saiba quanto o Leão pagou Galeano estava no Mirassol-SP e chega ao Leão Azul para o restante da Série A 13.08.26 11h31 Carlos Ferreira Surto de lesões musculares na Série A 13.08.26 10h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES Botafogo é goleado pelo Cienciano e vai precisar de milagre para avançar na Sul-Americana 14.08.26 0h02 SPIDERNEY VÍDEO: Fã reconhece Neymar fantasiado de Homem-Aranha e consegue foto com o craque Barbeiro esperou pelo jogador após ser avisado por um amigo e conseguiu tirar foto com o craque ainda usando a máscara do super-herói 13.08.26 22h50 Corinthians sobrevive a sufoco do Rosario Central em mais um empate nas oitavas da Libertadores 13.08.26 23h47 Futebol Galeano chega ao Remo com 'fome' para jogar e mira reação na Série A Atacante paraguaio destaca boa condição física, confiança em Léo Condé e promete entrega para ajudar o Leão na luta pela permanência 13.08.26 19h09