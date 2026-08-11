Coincidência? Copa do Brasil terá clássicos nas quartas-de-final; confira!

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, em sorteio realizado nesta terça-feira (11), os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. A fase terá três grandes clássicos nacionais: Palmeiras enfrenta o Santos, o Grêmio e o Internacional protagonizam um Gre-Nal, e Atlético-MG e Cruzeiro fazem nova edição do clássico mineiro. O Vasco e o Vitória também se enfrentam.

Conforme estabelecido no sorteio, Internacional, Cruzeiro, Vasco e Palmeiras decidirão seus duelos em casa. Nas semifinais, o vencedor do Gre-Nal enfrentará o sobrevivente dos confrontos em Minas Gerais. A outra semifinal será disputada entre o clube que vencer o "Clássico da Saudade" e o time que levar a melhor em Vasco x Vitória.

Os jogos de ida e volta que definirão as vagas na próxima fase do torneio estão previstos para ocorrer nos dias 26 de agosto e 3 de setembro. As datas definitivas, com horários e locais, serão divulgadas pela CBF posteriormente.

Novidades da Competição

Uma das principais novidades nas quartas de final da Copa do Brasil será a implementação da tecnologia do impedimento semiautomático. Esta ferramenta já está em vigor no Campeonato Brasileiro desde a 20ª rodada. Além disso, nove das dez regras de arbitragem aprovadas pelos clubes na última segunda-feira (10) também devem entrar em prática nesta etapa do torneio.

Confrontos das Quartas de Final

Grêmio x Internacional

x Cruzeiro x Atlético-MG

x Palmeiras x Santos

x Vasco x Vitória

Os times Internacional, Cruzeiro, Palmeiras e Vasco decidirão a classificação para as semifinais em seus respectivos domínios.