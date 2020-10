A chuva forte que caiu na tarde deste sábado (17) em Belém danificou a estrutura do telhado do estádio Francisco Vasques, da Tuna. A equipe de Oliberal entrou em contato com a clube cruzmaltino, que informou que a área foi isolada e ninguém ficou ferido. Neste domingo (18) uma equipe do Corpo de Bombeiros irá avaliar o local.