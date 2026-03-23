CBF divulga áudio do VAR em Corinthians x Flamengo e expõe divergência em expulsão O lance em questão aconteceu após uma entrada de Evertton Araújo em Breno Bidon Estadão Conteúdo 23.03.26 9h57 A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio da cabine do VAR que registra um lance polêmico na partida entre Corinthians e Flamengo, válida pelo Campeonato Brasileiro. O conteúdo revela uma divergência clara entre a equipe de vídeo e o árbitro de campo sobre a decisão que levou à expulsão de um jogador rubro-negro. A jogada controversa ocorreu após uma entrada de Evertton Araújo em Breno Bidon. Inicialmente, o árbitro em campo interpretou a ação como passível de cartão vermelho direto. Contudo, ao revisar as imagens, a equipe do VAR indicou que o contato foi lateral e de intensidade moderada, sugerindo uma mudança na punição para cartão amarelo. Essa orientação gerou o centro da controvérsia. Recomendação do VAR ignorada Durante a análise, os árbitros de vídeo enfatizaram diferentes ângulos da jogada e reforçaram que houve disputa de bola, com um toque inicial antes do contato subsequente. Em um trecho do diálogo, a recomendação é explícita: "Vou recomendar revisão pra cartão amarelo, ok? Para não cartão vermelho". Apesar da clara recomendação, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima foi ao monitor e, após rever o lance, optou por manter sua decisão original. Ao final da checagem, ele comunicou: "Mantenho o vermelho", encerrando a revisão. Impacto no jogo e placar O episódio da expulsão e a polêmica gerada aumentaram a tensão em um confronto que já era bastante equilibrado em campo. Corinthians e Flamengo empataram por 1 a 1 na Neo Química Arena, em duelo válido pela oitava rodada do Brasileirão. Os dois gols da partida saíram ainda no primeiro tempo. O Flamengo abriu o placar após um erro na saída de bola do goleiro Hugo Souza, prontamente aproveitado por Lucas Paquetá. Pouco depois, Yuri Alberto deixou tudo igual para o Corinthians. Situação das equipes na tabela Mesmo competindo de forma equilibrada, o Corinthians chegou ao sétimo jogo consecutivo sem vitória na temporada. Com 10 pontos, a equipe caiu para a 11ª colocação na tabela do campeonato. O Flamengo, por sua vez, mantém-se invicto sob o comando de Leonardo Jardim e ocupa a quarta colocação, com 14 pontos. O clube rubro-negro está cinco pontos atrás do líder Palmeiras. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasielirão Corinthians Flamengo VAR COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lateral destaque do Paulistão entra na mira do Remo, que corre contra o tempo para contratar Jogador Mayk está atuando no Novorizontino-SP e pode ser uma novidade na equipe azulina 25.03.26 16h01 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32 destaque Pelo Remo, Alef Manga lidera estatísticas entre atacantes na Série A; veja números Jogador azulino tem se destacado individualmente na competição, com participações em gols 25.03.26 12h40 COPA NORTE 'Vim para o Paysandu com o objetivo de voltar para a Série B', diz Marcinho após vitória bicolor Papão estreou na Copa Verde com uma vitória sobre o GAS-RR e jogador demonstrou confiança no trabalho da equipe 25.03.26 11h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira 25.03.26 7h00 REFORÇO Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo 24.03.26 19h30 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32 FUTEBOL Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h 25.03.26 9h21