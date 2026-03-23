CBF divulga áudio do VAR em Corinthians x Flamengo e expõe divergência em expulsão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio da cabine do VAR que registra um lance polêmico na partida entre Corinthians e Flamengo, válida pelo Campeonato Brasileiro. O conteúdo revela uma divergência clara entre a equipe de vídeo e o árbitro de campo sobre a decisão que levou à expulsão de um jogador rubro-negro.

A jogada controversa ocorreu após uma entrada de Evertton Araújo em Breno Bidon. Inicialmente, o árbitro em campo interpretou a ação como passível de cartão vermelho direto.

Contudo, ao revisar as imagens, a equipe do VAR indicou que o contato foi lateral e de intensidade moderada, sugerindo uma mudança na punição para cartão amarelo. Essa orientação gerou o centro da controvérsia.

Recomendação do VAR ignorada

Durante a análise, os árbitros de vídeo enfatizaram diferentes ângulos da jogada e reforçaram que houve disputa de bola, com um toque inicial antes do contato subsequente. Em um trecho do diálogo, a recomendação é explícita: "Vou recomendar revisão pra cartão amarelo, ok? Para não cartão vermelho".

Apesar da clara recomendação, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima foi ao monitor e, após rever o lance, optou por manter sua decisão original. Ao final da checagem, ele comunicou: "Mantenho o vermelho", encerrando a revisão.

Impacto no jogo e placar

O episódio da expulsão e a polêmica gerada aumentaram a tensão em um confronto que já era bastante equilibrado em campo. Corinthians e Flamengo empataram por 1 a 1 na Neo Química Arena, em duelo válido pela oitava rodada do Brasileirão.

Os dois gols da partida saíram ainda no primeiro tempo. O Flamengo abriu o placar após um erro na saída de bola do goleiro Hugo Souza, prontamente aproveitado por Lucas Paquetá. Pouco depois, Yuri Alberto deixou tudo igual para o Corinthians.

Situação das equipes na tabela

Mesmo competindo de forma equilibrada, o Corinthians chegou ao sétimo jogo consecutivo sem vitória na temporada. Com 10 pontos, a equipe caiu para a 11ª colocação na tabela do campeonato.

O Flamengo, por sua vez, mantém-se invicto sob o comando de Leonardo Jardim e ocupa a quarta colocação, com 14 pontos. O clube rubro-negro está cinco pontos atrás do líder Palmeiras.