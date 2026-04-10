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CBF aceita pedido do Flamengo e adia Fla-Flu para o domingo pelo Campeonato Brasileiro

Estadão Conteúdo

A CBF oficializou a mudança do clássico carioca entre Fluminense e Flamengo. Inicialmente previsto para o sábado, às 18h30, a partida entre os dois clubes do Rio vai ser realizada neste domingo, às 18h, no Maracanã, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A entidade que comanda o futebol nacional atendeu a um pedido da diretoria flamenguista em função do atraso de uma hora e meia no voo que trouxe o clube rubro-negro de Cusco, no Peru, após partida entre as duas equipes pela Libertadores (disputada na quarta à noite).

A mudança contou com a aprovação da Ferj e da Polícia Militar. O Fluminense, que também jogou no meio de semana (terça-feira) pela Libertadores, em Caracas, foi consultado e concordou com o pedido de adiamento do clássico.

"A CBF informa que o clássico entre Fluminense e Flamengo, válido pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, foi adiado para domingo (12), atendendo a pedido dos dois clubes, em função de problemas logísticos do clube rubro-negro no retorno ao Brasil após a estreia na CONMEBOL Libertadores. A partida está mantida no Maracanã e terá início às 18h (de Brasília)."

As duas equipes chegam para esse confronto separadas por apenas três pontos na classificação. Terceiro colocado e com um jogo a mais, o time das Laranjeiras soma 20 pontos contra 17 do conjunto liderado pelo treinador português Leonardo Jardim.

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