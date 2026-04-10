CBF aceita pedido do Flamengo e adia Fla-Flu para o domingo pelo Campeonato Brasileiro Estadão Conteúdo 10.04.26 11h41 A CBF oficializou a mudança do clássico carioca entre Fluminense e Flamengo. Inicialmente previsto para o sábado, às 18h30, a partida entre os dois clubes do Rio vai ser realizada neste domingo, às 18h, no Maracanã, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A entidade que comanda o futebol nacional atendeu a um pedido da diretoria flamenguista em função do atraso de uma hora e meia no voo que trouxe o clube rubro-negro de Cusco, no Peru, após partida entre as duas equipes pela Libertadores (disputada na quarta à noite). A mudança contou com a aprovação da Ferj e da Polícia Militar. O Fluminense, que também jogou no meio de semana (terça-feira) pela Libertadores, em Caracas, foi consultado e concordou com o pedido de adiamento do clássico. "A CBF informa que o clássico entre Fluminense e Flamengo, válido pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, foi adiado para domingo (12), atendendo a pedido dos dois clubes, em função de problemas logísticos do clube rubro-negro no retorno ao Brasil após a estreia na CONMEBOL Libertadores. A partida está mantida no Maracanã e terá início às 18h (de Brasília)." As duas equipes chegam para esse confronto separadas por apenas três pontos na classificação. Terceiro colocado e com um jogo a mais, o time das Laranjeiras soma 20 pontos contra 17 do conjunto liderado pelo treinador português Leonardo Jardim. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Fla-Flu adiado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Nacional celebra vitória histórica sobre o Paysandu e fim de tabu de 25 anos: 'Uma história escrita' Naça venceu o Papão por 7 a 0 na última quinta-feira (9), pela Copa Norte 10.04.26 10h45 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 futebol Contra o Nacional, Paysandu sofre a segunda pior goleada do século Time bicolor perdeu por 7 a 0 em Manaus, pela terceira rodada da Copa Norte 10.04.26 9h16 Futebol Remo: volante cita trabalho de Condé e projeta jogo contra o Vasco: 'fazer valer o mando de campo' Zé Welison vem tendo chances e ganhou a posição no time comandado pelo técnico Léo Condé 09.04.26 23h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Nacional 'massacra' o Paysandu na Arena da Amazônia e aplica goleada histórica pela Copa Norte Os bicolores sofreram do início ao fim e viram o Nacional empilhar um gol atrás do outro, até alcançar o 'famoso' 7 a 0 09.04.26 22h39 futebol Contra o Nacional, Paysandu sofre a segunda pior goleada do século Time bicolor perdeu por 7 a 0 em Manaus, pela terceira rodada da Copa Norte 10.04.26 9h16 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Brasileirão e os campeonatos alemão, espanhol, inglês e italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.04.26 7h00