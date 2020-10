Cavani estreia, mas Manchester United tem noite pouco inspirada e fica no empate com o Chelsea

Em um jogo morno pela sexta rodada da Premier League, o Manchester United e o Chelsea ficaram no empate sem gols. No Old Trafford, nenhuma das duas equipes fez uma boa partida a ponto de conseguir abrir o placar. O jogo marcou a estreia de Edinson Cavani com a camisa dos Red Devils.

NÍVEL ABAIXOA partida foi fraca e não foi o que os torcedores esperavam. Duas equipes candidatas ao título fizeram um jogo muito abaixo do esperado. Mendy fez boas defesas pelo lado do Chelsea, mas nada além disso. Os dois times poderiam ter entregado mais.

MOSTROU SERVIÇOCavani entrou aos 13 minutos do segundo tempo e, logo na primeira jogada, quase marcou seu gol. Fora esse lance, o uruguaio não teve muitas outras oportunidades e o Manchester United não criou muitas chances para o atacante. Mas mostrou que pode ser bastante útil aos Red Devils.

BALANÇANDOOs torcedores do Manchester United não estão gostando das recentes atuações e das escalações da equipe de Solskjaer. Com o empate, péssimo resultado em casa para os Red Devils, o treinador balança e Pochettino é um dos alvos favoritos da diretoria. Van de Beek, contratado nesta janela de transferências, sequer saiu do banco.

BRASILEIRO BEMThiago Silva fez uma grande partida na defesa. O zagueiro brasileiro não deu chances aos atacantes do Manchester United e praticamente anulou o ataque dos Red Devils.