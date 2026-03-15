Casemiro e Matheus Cunha brilham em vitória do Manchester United contra o Aston Villa

Em bom momento sob o comando de Michael Carrick, o Manchester United derrotou o Aston Villa neste domingo (15), por 3 a 1, em partida da 30ª rodada da Premier League, realizada no Old Trafford. Com o triunfo, o gigante inglês se isolou na terceira colocação da competição e ficou ainda mais perto da vaga para a próxima Champions League.

O time de vermelho contou com boas atuações dos brasileiros Casemiro e Matheus Cunha, que foram às redes do argentino Dibu Martínez. Já o português Bruno Fernandes distribuiu duas assistências e foi outro destaque do embate. O esloveno Benjamin Sesko complementou o placar no segundo tempo. Enquanto o ex-Chelsea, Ross Barkley, marcou para os visitantes.

Com os dois passes para gol deste domingo, Bruno Fernandes escreveu mais um capítulo com a camisa do Manchester United. O camisa 8 ultrapassou David Beckham e alcançou o maior número de assistências pelo clube em uma mesma temporada da Premier League. Até o momento, o português serviu os companheiros 16 vezes, igual ao ex-astro inglês na temporada 1999/2000.

O time comandado por Carrick retorna aos gramados na próxima sexta-feira (20), diante do Bournemouth, no Vitality Stadium. Eliminado de todas as copas, o gigante de Manchester tem apenas a Premier League até o final da temporada e busca uma vaga na Champions League. O clube ocupa a 3ª colocação e está a seis pontos do Chelsea, primeiro clube fora da zona de classificação.

Já o Aston Villa tem compromisso pela Europa League na quinta-feira (19), diante do Lille-FRA, pelo segundo jogo das oitavas de final. O clube Unai Emery e Douglas Luiz derrotou os franceses na primeira partida por 1 a 0, fora de casa, e precisam apenas do empate para avançar de fase.

Veja outros resultados da Premier League neste domingo:

Crystal Palace 0 x 0 Leeds United Nottingham Forest 0 x 0 Fulham