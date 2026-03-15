Casemiro e Matheus Cunha brilham em vitória do Manchester United contra o Aston Villa Estadão Conteúdo 15.03.26 14h22 Em bom momento sob o comando de Michael Carrick, o Manchester United derrotou o Aston Villa neste domingo (15), por 3 a 1, em partida da 30ª rodada da Premier League, realizada no Old Trafford. Com o triunfo, o gigante inglês se isolou na terceira colocação da competição e ficou ainda mais perto da vaga para a próxima Champions League. O time de vermelho contou com boas atuações dos brasileiros Casemiro e Matheus Cunha, que foram às redes do argentino Dibu Martínez. Já o português Bruno Fernandes distribuiu duas assistências e foi outro destaque do embate. O esloveno Benjamin Sesko complementou o placar no segundo tempo. Enquanto o ex-Chelsea, Ross Barkley, marcou para os visitantes. Com os dois passes para gol deste domingo, Bruno Fernandes escreveu mais um capítulo com a camisa do Manchester United. O camisa 8 ultrapassou David Beckham e alcançou o maior número de assistências pelo clube em uma mesma temporada da Premier League. Até o momento, o português serviu os companheiros 16 vezes, igual ao ex-astro inglês na temporada 1999/2000. O time comandado por Carrick retorna aos gramados na próxima sexta-feira (20), diante do Bournemouth, no Vitality Stadium. Eliminado de todas as copas, o gigante de Manchester tem apenas a Premier League até o final da temporada e busca uma vaga na Champions League. O clube ocupa a 3ª colocação e está a seis pontos do Chelsea, primeiro clube fora da zona de classificação. Já o Aston Villa tem compromisso pela Europa League na quinta-feira (19), diante do Lille-FRA, pelo segundo jogo das oitavas de final. O clube Unai Emery e Douglas Luiz derrotou os franceses na primeira partida por 1 a 0, fora de casa, e precisam apenas do empate para avançar de fase. Veja outros resultados da Premier League neste domingo: Crystal Palace 0 x 0 Leeds United Nottingham Forest 0 x 0 Fulham Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Manchester United Aston Villa Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL O clube criado em uma mesa de bar está na Copa do Brasil em 2027; conheça o Capitão Poço O Capitão Poço conquistou a Copa Grão-Pará e se garantiu na Copa do Brasil de 2027 com apenas oito anos de fundação 15.03.26 10h00 Casal de torcedores dá vida à Águia Guerreira e leva paixão pela Tuna Luso aos estádios Fernando e Elza mostra como mascote do clube se tornou símbolo de amor, voluntariado e identidade da torcida tunante 15.03.26 9h00 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL O clube criado em uma mesa de bar está na Copa do Brasil em 2027; conheça o Capitão Poço O Capitão Poço conquistou a Copa Grão-Pará e se garantiu na Copa do Brasil de 2027 com apenas oito anos de fundação 15.03.26 10h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (15/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Premier League, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 15.03.26 7h00 Futebol Paysandu aposta em gestão responsável para voltar ao topo do futebol brasileiro Reorganização administrativa, valorização da base e equilíbrio financeiro marcam o início da reconstrução bicolor após temporada difícil 15.03.26 11h00 luto Fluminense lamenta morte da mãe de Thiago Silva e presta solidariedade ao zagueiro Também pelas redes sociais, o defensor publicou uma foto ao lado da mãe e desabafou sobre a perda 15.03.26 10h02