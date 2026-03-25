CAS recebe recurso de Senegal por título da Copa Africana dado a Marrocos e quer decisão rápida

A final da Copa Africana das Nações ocorreu no dia 18 de janeiro, mas a competição ainda está longe de acabar. Depois de Marrocos entrar na justiça e "tirar" o título de Senegal, a rival revidou e apresentou um recurso nesta quarta-feira na Corte Arbitral do Esporte (CAS) questionando a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) que beneficiou o anfitrião.

Deixando a definição aberta, o CAS prometeu reavaliar a decisão do dia 17 de março da CAF, que disse "respeitar as regras que regem a resolução das disputas relacionadas às competições, em conformidade com a lei", para definir Marrocos o campeão, e prometeu um resposta justa e rápida para determinar para quem vai o título da Copa Africana das Nações.

A confusão começou no fim do segundo tempo, quando os senegaleses não aceitaram a marcação de uma penalidade controversa para Marrocos e resolveram abandonar o campo. Foram 10 minutos de ausência até a retomada da partida, com Brahím Diaz cobrando mal, de cavadinha, e mandando nas mãos de Mendy. Na prorrogação, os senegaleses fizeram 1 a 0 e comemoraram a conquista.

Marrocos apelou ao tapetão e teve uma vitória inicial. Agora, será o CAS, órgão maior do futebol, que definirá. "O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) acusa o recebimento de um recurso interposto pela Federação Senegalesa de Futebol (FSF) contra a Confederação Africana de Futebol (CAF) e a Real Federação Marroquina de Futebol (RFMF). O recurso diz respeito a uma decisão tomada pela CAF em 17 de março de 2026, que declarou a seleção senegalesa derrota na final da Copa Africana de Nações (CAN) Marrocos 2025 por W.O. e concedeu a vitória à seleção marroquina por 3 a 0", revelou o C AS nesta quarta-feira.

"Registrado pelo TAS em 25 de março de 2026, o recurso busca a anulação da decisão da CAF e a declaração da FSF como vencedora da CAN. A FSF também solicita a suspensão imediata do prazo para apresentação do recurso até que os fundamentos completos da decisão da CAF sejam divulgados. A decisão da CAF de 17 de março de 2026 continha apenas o veredicto do Conselho de Apelações da CAF", explicou o CAS.

A Corte Arbitral revelou que um painel de arbitragem da entidade será nomeado para julgar o caso. Senegal terá 20 dias para apresentar uma declaração de recurso contendo seus argumentos jurídicos, assim como Marrocos, para divulgar sua defesa.

"O CAS está perfeitamente equipado para resolver este tipo de litígio, com a ajuda de árbitros especializados e independentes. Estamos cientes de que as equipes e os torcedores querem saber a decisão final o mais rápido possível e garantiremos que o processo de arbitragem seja conduzido o mais rapidamente possível, respeitando o direito de todas as partes a um julgamento justo", afirmou Matthieu Reeb, diretor executivo do CAS.