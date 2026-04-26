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Carlos Miguel exalta Abel Ferreira após vitória sobre Red Bull Bragantino: 'Para mim é meu pai'

Estadão Conteúdo

O líder Palmeiras está embalado no Brasileirão. E a vitória neste domingo, dia 26, teve grande participação de Carlos Miguel, justamente no Dia do Goleiro. O arqueiro de 27 anos e 2,04 metros fez defesas providenciais e exaltou Abel Ferreiraque, mesmo ausente por suspensão do STJD, teve sua parcela de importância.

"Para mim é meu pai, o que ele falar eu vou obedecer", disse Carlos Miguel sobre o técnico palmeirense. "A gente corre por ele porque sabemos o que ele está passando agora, queria estar com a gente. É batalhar e correr por ele", completou.

Contra o Red Bull Bragantino o Palmeiras não criou muito, algo que não tem feito fora de casa. Mas sobram elogios à defesa montada por Abel Ferreira. Foram poucas as oportunidades criadas pelos atacantes de Bragança e, quando estes conseguiram finalizar, lá estava o goleiro para evitar o pior.

Carlos Miguel, que não levou gol em 19 dos 38 jogos em que participou, foi fundamental para o triunfo palmeirense ao defender dois cabeceios. Foram as duas finalizações em direção ao gol do Bragantino.

"O que eu tenho a dizer é agradecer a todos pelo empenho, trabalho, o que eles correram hoje foi um espetáculo, para não xingar", disse o goleiro sobre sua atuação. "Eu trabalho todo dia para ajudar, me dedico ao máximo com humildade, pés no chão, a gente trabalha, o Marcelo, o Aranha, junto com o Rogério e o Thales. Para nós é muito importante", acrescentou.

Além disso, em alusão à data comemorativa, Carlos Miguel disse: "dedico essa vitória a todos os goleiros, que hoje é dia do goleiro, a todos que sofrem para estar nessa posição, dedico a todos eles."

Com o resultado, o Palmeiras se isolou na liderança do Brasileirão com 32 pontos. O próximo compromisso da equipe alviverde é diante do Cerro Porteño, fora de casa, na próxima quarta-feira, dia 29, pela Libertadores. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília).

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