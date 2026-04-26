Carlos Miguel exalta Abel Ferreira após vitória sobre Red Bull Bragantino: 'Para mim é meu pai' Estadão Conteúdo 26.04.26 21h16 O líder Palmeiras está embalado no Brasileirão. E a vitória neste domingo, dia 26, teve grande participação de Carlos Miguel, justamente no Dia do Goleiro. O arqueiro de 27 anos e 2,04 metros fez defesas providenciais e exaltou Abel Ferreiraque, mesmo ausente por suspensão do STJD, teve sua parcela de importância. "Para mim é meu pai, o que ele falar eu vou obedecer", disse Carlos Miguel sobre o técnico palmeirense. "A gente corre por ele porque sabemos o que ele está passando agora, queria estar com a gente. É batalhar e correr por ele", completou. Contra o Red Bull Bragantino o Palmeiras não criou muito, algo que não tem feito fora de casa. Mas sobram elogios à defesa montada por Abel Ferreira. Foram poucas as oportunidades criadas pelos atacantes de Bragança e, quando estes conseguiram finalizar, lá estava o goleiro para evitar o pior. Carlos Miguel, que não levou gol em 19 dos 38 jogos em que participou, foi fundamental para o triunfo palmeirense ao defender dois cabeceios. Foram as duas finalizações em direção ao gol do Bragantino. "O que eu tenho a dizer é agradecer a todos pelo empenho, trabalho, o que eles correram hoje foi um espetáculo, para não xingar", disse o goleiro sobre sua atuação. "Eu trabalho todo dia para ajudar, me dedico ao máximo com humildade, pés no chão, a gente trabalha, o Marcelo, o Aranha, junto com o Rogério e o Thales. Para nós é muito importante", acrescentou. Além disso, em alusão à data comemorativa, Carlos Miguel disse: "dedico essa vitória a todos os goleiros, que hoje é dia do goleiro, a todos que sofrem para estar nessa posição, dedico a todos eles." Com o resultado, o Palmeiras se isolou na liderança do Brasileirão com 32 pontos. O próximo compromisso da equipe alviverde é diante do Cerro Porteño, fora de casa, na próxima quarta-feira, dia 29, pela Libertadores. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Carlos Miguel COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES esportes Clubes do Pará participam de Fórum do CBC e Sindiclubes orienta formação de atletas Assembleia Paraense e outros clubes do Pará estiveram reunidos em Campinas (SP), visando melhorias e capacitação de atletas para ciclos olímpicos 26.04.26 9h00 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 SÉRIE C Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes 25.04.26 20h27 futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Condé aponta falta de eficiência e improvisos após nova derrota do Remo Técnico vê evolução no desempenho, mas lamenta erros nas finalizações e impacto de desfalques na equipe 25.04.26 21h41 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 Futebol Estrangeiros ganham espaço no futebol paraense e dividem opiniões sobre custo Com aumento nas últimas temporadas, contratações fora do país geram debate sobre adaptação, investimento e resultados em Remo e Paysandu 26.04.26 8h00