Cargnin conquista prata e Shirlen Nascimento ganha bronze no Mundial de judô de Budapeste

O Brasil conquistou duas medalhas neste domingo no Mundial de judô de Budapeste, na Hungria. Daniel Cargnin, da categoria até 73 kg, acrescentou o vice-campeonato mundial aos dois bronzes olímpicos e um de Mundial que já possui, e Shirlen Nascimento estreou em Mundiais com uma medalha de bronze na categoria até 57 kg.

Medalhista individual nos Jogos de Tóquio, em 2021, e do Mundial de 2022 e por equipes em Paris-2024, Cargnin venceu suas cinco primeiras lutas, incluindo contra o kosovar Akil Gjakova, que o eliminou na Olimpíada de Paris, e contra o japonês Ishihara Tatsuki, quarto do ranking mundial.

O brasileiro passou ainda pelo alemão Igor Wandtke, por Jahja Nurkovic, de Montenegro, e Bajsangur Bagajev, da Sérvia, na semifinal. Na disputa pelo ouro, Cargnin foi derrotado pelo francês Joan-Benjamin Gaba, atual vice-campeão olímpico, no golden score.

A luta estava bastante equilibrada, até o momento que o brasileiro, que teve um corte na cabeça durante o confronto, tentou um contra-golpe sem sucesso e acabou projetado no tatame.

Já Shirlen Nascimento conquistou a medalha de bronze com quatro vitórias em cinco lutas. Sparring de Rafaela Silva na Olimpíada de Paris-2024, Shirlen assumiu o posto de titular da seleção brasileira da categoria até 57 kg após a campeã olímpica na Rio-2016 subir de peso.

A brasileira não teve muita sorte na definição da chave. Ela estreou contra a sul-coreana Mimi Huh, vice-campeã olímpica e que defendia o título mundial. A única derrota de Shirlen Nascimento aconteceu na disputa por uma vaga na semifinal contra a japonesa Momo Tamaoki.

Na sequência, a brasileira venceu a sérvia Marica Perisic por ippon e foi para a disputa de bronze contra Maysa Pardayeva, do Turcomenistão. As judocas se defenderam bem, e a brasileira chegou a conseguir um yuko, que depois foi retirado pela arbitragem. Ela chegou à medalha de bronze no golden score, com um waza-ari.