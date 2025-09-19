Campeão mundial em 2014 e presente nos 7 a 1 sobre Brasil, alemão Boateng anuncia aposentadoria O jogador usou as redes sociais para anunciar a aposentadoria dos gramados Estadão Conteúdo 19.09.25 17h08 Boateng foi campeão pela Alemanha em 2014 (Instagram @jeromeboateng) Chegou ao fim nesta sexta-feira a carreira do zagueiro alemão Jérome Boateng, de 37 anos, que fez história no Bayern de Munique, foi campeão do Mundo na Copa de 2014, disputada no Brasil e que esteve em campo no eterno 7 a 1 sobre os brasileiros nas semifinais do Mineirão. O jogador usou as redes sociais para anunciar a aposentadoria dos gramados. "Família, amigos, fãs, chegou a hora. Preciso contar uma coisa para vocês. O futebol me deu tanto, agora é hora de seguir em frente, não porque preciso, mas porque estou pronto", disse o jogador em um vídeo no qual mostra todas as camisas que vestiu na carreira e, no fim, vira as costas e sai andando, sem uniforme. O defensor decidiu pela aposentadoria após passagem frustrada pelo LASK, da Áustria, onde rescindiu contrato no mês passado após clima ruim com a torcida. Ele era constantemente vaiado depois de uma possível agressão à namorada ainda em 2018 ter sido revelada - após receber multa de 200 mil euros e uma advertência, o caso acabou arquivado na justiça em março deste ano por insuficiência de provas. Boateng fez história defendendo o Bayern de Munique, no qual ergueu 26 títulos. Entre os principais estão nove do Campeonato Alemão, duas Ligas dos Campeões, duas Supercopas da Uefa e dos Mundiais de Clube (Copa Intercontinental). Foram impressionantes 667 jogos, com 14 gols e 41 assistências na carreira. Pela seleção alemã, ganhou o Europeu juvenil em 2009, a Copa do Mundo de 2014 sobre a Argentina no Maracanã. Ainda foi eleito o jogador da Alemanha em 2016. Apesar de parar de jogar, Boateng não revelou se os projetos futuros serão ligados ao futebol. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Alemanha Bayern de Munique Jérome Boateng aposentadoria COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo divulga os relacionados para jogo contra o Atlético-GO; veja quem estará no time Leão Azul encara o Dragão neste sábado (20), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B 19.09.25 17h34 SÉRIE B 'Estamos devendo essa vitória dentro de casa', diz Caio Vinícius sobre desafio do Remo no Baenão Volante destacou importância da concentração contra o Atlético-GO, adversário que soma altos números de cartões e faltas na Série B 19.09.25 16h05 MMA Sport Club Jacundá recebe a 13ª edição do Açaí Fight Combat com Wender Farias x Ítalo Vanor na luta principal 19.09.25 14h19 Pioneirismo Exclusivo: Vasco vai leiloar camisas usadas e autografadas para ajudar a Basílica de Nazaré Peças foram usadas pelo goleiro Léo Jardim, o lateral-esquerdo Lucas Piton e o atacante argentino Pablo Vegetti. 19.09.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 19.09.25 7h00 Futebol Zagueiro da Premier League elege torcida do Remo como a mais surpreendente: 'Não parava de cantar' Murillo recordou o duelo de 2023, quando o Remo venceu o Corinthians no Mangueirão, mas acabou eliminado nos pênaltis. 19.09.25 11h35 Futebol Remo anuncia novo lote de ingressos para jogo contra o Atlético-GO no Baenão Partida ocorre no sábado (20) e marca o retorno do clube ao Baenão 19.09.25 9h02 ESPORTES Vasco anuncia venda on-line de camisas em homenagem ao Círio de Nazaré Lançamento celebra a devoção e a tradição do Círio, com distribuição nacional e frete gratuito para Belém 19.09.25 8h12