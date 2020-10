Campeão, atacante paraense tenta manter versão da Libertadores na Copa do Brasil

A Copa do Brasil de 2019 foi especial para o atacante Rony. Destaque na campanha do Athletico-PR, ele foi campeão, marcou o gol do título e chamou a atenção de vários clubes até chegar ao Palmeiras, em fevereiro deste ano, em uma negociação cheia de reviravoltas.

Nesta quinta-feira (29), ele entra em campo como atual campeão do torneio para ajudar o Verdão contra o Red Bull Bragantino, às 19h (horário de Brasília), no Nabi Abi Chedid, no jogo de ida das oitavas de final.

Para conseguir ser novamente protagonista na competição, Rony precisa ativar o modo Copa Libertadores. Destaque da fase de grupos, o atacante participou de seis gols ao marcar duas vezes e dar outras quatro assistências.

Ciente de que é preciso encontrar uma regularidade, o jogador sabe o quanto é importante aproveitar as oportunidades recebidas de Andrey Lopes após a saída de Vanderlei Luxemburgo.

Ainda zerado no Campeonato Brasileiro e após passar em branco também no estadual, apesar do título, o camisa 11 é quem mais está presente em gols na Libertadores.

A estreia na Copa do Brasil serve para Rony tentar repetir a campanha vitoriosa do ano passado e ajudar o Verdão com o desempenho que tem tido no torneio continental.