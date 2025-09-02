Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Campeã olímpica, Imane Khelif apela à CAS contra teste genético para disputar Mundial de Boxe

Estadão Conteúdo

Campeã olímpica nos Jogos de Paris-2024, a boxeadora Imane Khelif apelou à Corte Arbitral do Esporte (CAS) contra decisão da World Boxing que exige da atleta um teste genético para comprovação de gênero. A nova regra da entidade impede a argelina de participar do próximo Mundial da categoria, a ser disputado entre os dias 4 e 14 deste mês.

A primeira tentativa de Khelif na CAS não foi bem-sucedida. A corte indeferiu um pedido para suspender a decisão da World Boxing até que o caso fosse julgado. Contudo, o recurso iniciado no mês passado ainda está em julgamento no tribunal.

Khelif conquistou a medalha de ouro na Olimpíadas de Paris-2024, em meio a um escrutínio internacional sobre ela e Lin Yu-ting, de Taiwan, outra medalhista de ouro. O órgão regulador anterior do boxe olímpico, a Associação Internacional de Boxe (IBA), dominada pela Rússia, desclassificou ambas as lutadoras do Mundial de 2023, alegando que elas não passaram em testes de elegibilidade não especificados.

Mas a IBA foi banida devido a décadas de irregularidades e controvérsias. E por isso o Comitê Olímpico Internacional (COI) organizou os dois últimos torneios olímpicos de boxe em seu lugar e aplicou as regras de elegibilidade de sexo usadas nas Olimpíadas anteriores. De acordo com esses padrões, Khelif e Lin eram elegíveis para competir.

Desde então, a World Boxing foi provisoriamente aprovada como organizadora do boxe nos Jogos de Los Angeles-2028 e tem enfrentado pressão de boxeadores e suas federações para criar padrões de elegibilidade de sexo.

Em maio, o órgão regulador anunciou testes de sexo obrigatórios para todos os atletas e mencionou especificamente Khelif ao anunciar a política - algo pelo qual mais tarde se desculpou.

Khelif planeja defender sua medalha de ouro no peso meio-médio nos Jogos de Los Angeles. A nova presidente do COI, Kirsty Coventry, criou uma força-tarefa para analisar as questões de elegibilidade de gênero.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

boxe

CAS

World Boxing

Imane Khelif

apelação
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Música e futebol

Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará

Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher

02.09.25 11h50

Futebol

O que espera por Marcos Braz?

02.09.25 9h52

SÉRIE B

Paysandu muda local onder enfrentará o Volta Redonda; veja o local

Partida da 25ª rodada da Série B será disputada na sexta-feira (5), às 19h, em Belém

01.09.25 18h56

Janela de transferências

Janela de transferências se encerra nesta terça-feira (2) no futebol brasileiro

Remo e Paysandu têm até amanhã para regularizar novos atletas para a disputa da Série B

01.09.25 16h24

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira

02.09.25 7h00

FUTEBOL

Manchester City oficializa goleiro Donnarumma para o lugar de Ederson

O goleiro de 26 anos, da seleção italiana, custou 35 milhões de euros (cerca de R$ 222 milhões)

02.09.25 8h34

Vai lotar?

Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ

Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B

02.09.25 11h08

Futebol

Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025

Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time

02.09.25 10h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda