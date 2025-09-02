Campeã olímpica, Imane Khelif apela à CAS contra teste genético para disputar Mundial de Boxe Estadão Conteúdo 02.09.25 10h48 Campeã olímpica nos Jogos de Paris-2024, a boxeadora Imane Khelif apelou à Corte Arbitral do Esporte (CAS) contra decisão da World Boxing que exige da atleta um teste genético para comprovação de gênero. A nova regra da entidade impede a argelina de participar do próximo Mundial da categoria, a ser disputado entre os dias 4 e 14 deste mês. A primeira tentativa de Khelif na CAS não foi bem-sucedida. A corte indeferiu um pedido para suspender a decisão da World Boxing até que o caso fosse julgado. Contudo, o recurso iniciado no mês passado ainda está em julgamento no tribunal. Khelif conquistou a medalha de ouro na Olimpíadas de Paris-2024, em meio a um escrutínio internacional sobre ela e Lin Yu-ting, de Taiwan, outra medalhista de ouro. O órgão regulador anterior do boxe olímpico, a Associação Internacional de Boxe (IBA), dominada pela Rússia, desclassificou ambas as lutadoras do Mundial de 2023, alegando que elas não passaram em testes de elegibilidade não especificados. Mas a IBA foi banida devido a décadas de irregularidades e controvérsias. E por isso o Comitê Olímpico Internacional (COI) organizou os dois últimos torneios olímpicos de boxe em seu lugar e aplicou as regras de elegibilidade de sexo usadas nas Olimpíadas anteriores. De acordo com esses padrões, Khelif e Lin eram elegíveis para competir. Desde então, a World Boxing foi provisoriamente aprovada como organizadora do boxe nos Jogos de Los Angeles-2028 e tem enfrentado pressão de boxeadores e suas federações para criar padrões de elegibilidade de sexo. Em maio, o órgão regulador anunciou testes de sexo obrigatórios para todos os atletas e mencionou especificamente Khelif ao anunciar a política - algo pelo qual mais tarde se desculpou. Khelif planeja defender sua medalha de ouro no peso meio-médio nos Jogos de Los Angeles. A nova presidente do COI, Kirsty Coventry, criou uma força-tarefa para analisar as questões de elegibilidade de gênero. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave boxe CAS World Boxing Imane Khelif apelação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Música e futebol Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher 02.09.25 11h50 Futebol O que espera por Marcos Braz? 02.09.25 9h52 SÉRIE B Paysandu muda local onder enfrentará o Volta Redonda; veja o local Partida da 25ª rodada da Série B será disputada na sexta-feira (5), às 19h, em Belém 01.09.25 18h56 Janela de transferências Janela de transferências se encerra nesta terça-feira (2) no futebol brasileiro Remo e Paysandu têm até amanhã para regularizar novos atletas para a disputa da Série B 01.09.25 16h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira 02.09.25 7h00 FUTEBOL Manchester City oficializa goleiro Donnarumma para o lugar de Ederson O goleiro de 26 anos, da seleção italiana, custou 35 milhões de euros (cerca de R$ 222 milhões) 02.09.25 8h34 Vai lotar? Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B 02.09.25 11h08 Futebol Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025 Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time 02.09.25 10h36