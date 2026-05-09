Campeã italiana, Inter de Milão vence a Lazio em 'prévia' da final da Copa da Itália Estadão Conteúdo 09.05.26 15h22 Depois de dominar o Campeonato Italiano e conquistar o título antecipadamente, a Inter de Milão deu sequência ao bom desempenho e derrotou a Lazio neste sábado por 3 a 0 no Estádio Olímpico, em Roma. A partida pela 36ª rodada foi uma prévia da final da Copa da Itália, que será disputada entre os dois times, na quarta-feira, novamente na capital italiana. A Inter chegou aos 85 pontos e viu o atacante argentino Lautaro Martinez ampliar ainda mais sua liderança na artilharia do Italiano, ao marcar seu 17º gol no campeonato e dar a assistência para Sucic. A Lazio ocupa o oitavo lugar, com 51 pontos, e tenta salvar a temporada com o título na quarta. A campeã italiana não deu chances à Lazio no primeiro tempo. Lautaro marcou logo aos 6 minutos, ao acertar um voleio próximo à pequena área no meio de dois defensores. Os donos da casa até tinha uma posse de bola considerável (42%), mas não incomodavam o goleiro Josep Martinez. A Inter ampliou aos 39, quando o croata Sucic acertou um belo chute de fora da área após passe de Lautaro Martinez. No segundo tempo, a Lazio ficou com 10 jogadores após a expulsão de Romagnoli, que cometeu uma entrada dura em Bonny, aos 14. Mesmo assim, o time conseguiu ir ao ataque e pressionou a Inter, o que não fez na primeira etapa. Aos 18, o brasileiro Luis Henrique, ex-Botafogo, entrou no lugar de Lautaro. O placar foi definido aos 31, quando Mkhitaryan concluiu com precisão após a Inter pressionar, roubar a bola na defesa da Lazio e trocar passes dentro da área. Na próxima rodada do Italiano, a Inter de Milão recebe o Verona, e a Lazio disputa do dérbi com a Roma. Ambos os jogos acontecem no sábado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Italiano Inter de Milão Lazio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES POLÍCIA Sarah Souza conquista bronze no Grand Slam de judô, no Cazaquistão Competição segue até domingo (10/5). A delegação brasileira conta com 19 atletas na competição 09.05.26 9h52 mais esportes Atletas de karatê buscam apoio para disputar torneios e destacam importância do incentivo no esporte Sônia Coutinho e Rafael Cavalcante falam sobre desafios para disputarem competições 09.05.26 9h00 FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 Futebol Corrida do Sal exige preparação mais intensa dos atletas, explica maratonista De acordo com Kenny Rodrigues, os treinos para a prova devem ser "pesados", sobretudo para aqueles que optarem por competir na prova de 7 km. 09.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 JOGO DE HOJE Paysandu x Anápolis: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (09/05) pela Série C do Brasileirão Paysandu e Anápolis jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo 09.05.26 16h00 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00 Futebol Edilson alcança marca histórica no Paysandu e celebra trajetória no clube Lateral-direito deve completar 150 jogos com a camisa bicolor diante do Anápolis e projeta temporada positiva na Série C 08.05.26 20h40