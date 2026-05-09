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Campeã italiana, Inter de Milão vence a Lazio em 'prévia' da final da Copa da Itália

Estadão Conteúdo

Depois de dominar o Campeonato Italiano e conquistar o título antecipadamente, a Inter de Milão deu sequência ao bom desempenho e derrotou a Lazio neste sábado por 3 a 0 no Estádio Olímpico, em Roma. A partida pela 36ª rodada foi uma prévia da final da Copa da Itália, que será disputada entre os dois times, na quarta-feira, novamente na capital italiana.

A Inter chegou aos 85 pontos e viu o atacante argentino Lautaro Martinez ampliar ainda mais sua liderança na artilharia do Italiano, ao marcar seu 17º gol no campeonato e dar a assistência para Sucic. A Lazio ocupa o oitavo lugar, com 51 pontos, e tenta salvar a temporada com o título na quarta.

A campeã italiana não deu chances à Lazio no primeiro tempo. Lautaro marcou logo aos 6 minutos, ao acertar um voleio próximo à pequena área no meio de dois defensores. Os donos da casa até tinha uma posse de bola considerável (42%), mas não incomodavam o goleiro Josep Martinez. A Inter ampliou aos 39, quando o croata Sucic acertou um belo chute de fora da área após passe de Lautaro Martinez.

No segundo tempo, a Lazio ficou com 10 jogadores após a expulsão de Romagnoli, que cometeu uma entrada dura em Bonny, aos 14. Mesmo assim, o time conseguiu ir ao ataque e pressionou a Inter, o que não fez na primeira etapa. Aos 18, o brasileiro Luis Henrique, ex-Botafogo, entrou no lugar de Lautaro.

O placar foi definido aos 31, quando Mkhitaryan concluiu com precisão após a Inter pressionar, roubar a bola na defesa da Lazio e trocar passes dentro da área. Na próxima rodada do Italiano, a Inter de Milão recebe o Verona, e a Lazio disputa do dérbi com a Roma. Ambos os jogos acontecem no sábado.

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