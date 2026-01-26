Caíque França brilha novamente, Guarani bate a Portuguesa e entra no G-8 do Paulistão

O Guarani continua firme na busca por uma vaga nas quartas de final do Paulistão 2026. Na noite desta segunda-feira (26), o time de Campinas foi até o Canindé para encarar a Portuguesa, no fechamento da quinta rodada, e com gol de Jonathan Costa, superou o time da casa por 1 a 0.

Com o resultado, além de chegar à segunda vitória consecutiva na competição, o Guarani foi a oito pontos e saltou para o quinto lugar. Do outro lado, a Portuguesa estacionou em seis e caiu para o 10° lugar.

Apesar de jogar com um a mais desde os 29 minutos do primeiro tempo, o time campineiro teve como destaque, mais uma vez, Caíque França. O goleiro fez ao menos duas defesas importantes e foi o responsável por garantir mais um triunfo ao Guarani.

A vitória ainda quebrou um tabu de 20 anos em que o Guarani não vencia a Portuguesa no Canindé. A última vez havia sido na Série B de 2006, quando o time campineiro superou o adversário por 1 a 0, pela 10ª rodada. O duelo direto por vaga no G-8 começou agitado. A primeira boa chance foi da Portuguesa, que aos quatro chegou com Maceió, mas Caíque França defendeu. O goleiro salvou mais uma aos nove, quando Ewerton mandou uma bomba de fora da área.

Porém, após a pressão inicial, o time de Campinas conseguiu crescer no jogo e quase abriu o marcador aos 21, quando Mirandinha passou para Guilherme Parede, que livre, mandou no travessão. O cenário ficou ainda melhor aos 27, quando Gustavo Henrique fez falta dura em Mirandinha, e após análise do VAR, foi expulso, deixando o time paulistano com um jogador a menos.

Com vantagem numérica, o Guarani passou a se lançar ainda mais ao ataque, mas não conseguiu encontrar objetividade e viu o jogo ir para o intervalo sem gols.

Na volta para a segunda etapa, entretanto, a insistência surtiu efeito para o time do interior. Aos sete, Nathan Melo arriscou de longe e parou em grande defesa de Bertinato, que mandou para o escanteio. Na cobrança, porém, Maranhão escorou para Jonathan Costa, que de cabeça, mandou para o fundo do gol e abriu o marcador para o Guarani.

Após o gol, a Portuguesa passou a se lançar mais ao ataque e quase conseguiu empatar aos 19, com Caio Roque mandando rente à trave, e aos 31, com Gabriel Pires acertando de cabeça e Caíque França fazendo um milagre. Nos minutos finais, o time da casa ainda tentou buscar o empate, mas a defesa do Guarani se fechou e garantiu a vitória, principalmente por Caíque França, que aos 43 pegou chute de Denis e aos 45 fez novo milagre em tentativa de Igor Torres.

As equipes agora se preparam para seus próximos desafios no Paulistão. No sábado (31), o Guarani volta ao Brinco de Ouro para o Dérbi 213, diante da Ponte Preta, às 16h. Mais tarde, a partir das 20h30, é a vez da Portuguesa ir até o Ítalo Limongi, em Indaiatuba, encarar o Primavera. FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 0 X 1 GUARANI

PORTUGUESA - Bruno Bertinato; João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Caio Roque; Zé Vitor (Denis), Gabriel Pires (Keven Coloni) e Guilherme Portuga (Marcelo Freitas); Maceió, Ewerthon (Igor Torres) e Matheus Cadorini (Carlos Lima). Técnico: Fábio Matias.

GUARANI - Caíque França; Raphael Rodrigues (Cicinho), Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson Barbosa; Willian Farias, Nathan Melo (Ralf) e Isaque (Kauã Jesus); Guilherme Parede (Dentinho), Mirandinha (Lucca) e Maranhão. Técnico: Matheus Costa.

GOL - Jonathan Costa, aos sete minutos do segundo tempo.

CARTÃO VERMELHO - Gustavo Henrique (Portuguesa).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP)

PÚBLICO - 5.528 presentes.

RENDA - R$ 171.670,00.

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).