Caio Bonfim recupera aliança perdida durante o Mundial de Atletismo de Tóquio A joia tem um significado especial para o marchador, pois foi feita com o ouro de seis alianças dos pais dele, carregando mais de 30 anos de história da família Estadão Conteúdo 21.09.25 13h07 Caio Bonfim (Fernanda Paradizo/CBAt) Caio Bonfim teve mais um momento marcante após o Mundial de Atletismo de Tóquio. Além de conquistar a medalha de ouro nos 20 km da marcha atlética, o brasileiro reencontrou neste domingo a aliança de casamento que havia perdido durante a prova. O anel estava na cidade de Osaka e foi encontrado após mobilização da população local, sendo entregue pela organização do evento. A joia tem um significado especial para o marchador, pois foi feita com o ouro de seis alianças dos pais dele, carregando mais de 30 anos de história da família. Bonfim marcha com a aliança como um amuleto, sempre beijando o anel antes e durante as competições. Além da aliança de casamento, ele também usa outro anel com os nomes dos filhos. Após perder a joia, o atleta chegou a brincar com a situação: "Acho que minha esposa só vai me perdoar se eu conseguir outro ouro." Com a recente conquista, Bonfim se tornou o atleta brasileiro com mais medalhas em Campeonatos Mundiais. Ele finalizou a prova em 1h18min35 e somou o quarto pódio na carreira, o maior número para um atleta do país.