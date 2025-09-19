Caio Bonfim é ouro na Marcha Atlética de 20 km e bate recorde de medalhas em Mundiais Estadão Conteúdo 19.09.25 23h52 Caio Bonfim se tornou o atleta brasileiro com mais medalhas em Campeonatos Mundiais, nesta sexta-feira, ao ganhar o ouro na Marcha Atlética de 20 quilômetros, em Tóquio, no Japão, com o tempo de 1h18min35. O brasiliense, de 34 anos, segundo colocado no ranking mundial, somou o quarto pódio, pois já havia sido bronze em 2017 e 2023, além de conquistar prata na Marcha de 35 km na sexta-feira passada nesta edição. Caio supera desta forma o lendário velocista Claudinei Quirino, que ganhou três medalhas em Mundiais de Atletismo. E também se junta a Fabiana Murer (salto com vara, em 2011) e Alisson dos Santos (400 metros com barreiras, 2022) como os brasileiros campeões mundiais. Caio fez uma prova sensacional. Iniciou no segundo bloco e passou no quinto quilômetro em 27º lugar. "Eu sei o que estou fazendo", disse Caio para a sua mãe e técnica, Gianetti Sena, durante o percurso, segundo a reportagem do SporTV. No oitavo quilômetro, o brasileiro deu o primeiro sprint e chegou ao 11º lugar. No 13º km, Caio disparou e assumiu a liderança da prova, tendo um japonês e dois chineses ao seu lado. No quilômetro 15, o brasileiro chegou a ocupar o oitavo lugar, dando a impressão de que estaria fora da disputa por medalha. Sem cometer faltas, Caio viu o japonês Toshikazu Yamanishi, grande favorito, ser punido com dois minutos parado no box e ficar fora da prova quando estava na liderança, por cometer três faltas por 'flutuação'. Ele terminou em 28º lugar. O brasileiro aumentou o ritmo nos dois quilômetros finais e assumiu a liderança no quilômetro final. Visivelmente emocionado, Caio manteve o ritmo e venceu a prova com oito segundos de vantagem para o chinês Wang Zhaozhao, com o espanhol Paul McGrath em terceiro. Caio quebrou o protocolo e foi comemorar coma mãe, após ser erguido no colo por Matheus Corrêa, outro brasileiro na prova, que terminou em 17°. Max Gonçalves dos Santos ficou 42°. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave atletimo Mundial Caio Bonfim marcha atlética medalha de ouro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo divulga os relacionados para jogo contra o Atlético-GO; veja quem estará no time Leão Azul encara o Dragão neste sábado (20), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B 19.09.25 17h34 SÉRIE B 'Estamos devendo essa vitória dentro de casa', diz Caio Vinícius sobre desafio do Remo no Baenão Volante destacou importância da concentração contra o Atlético-GO, adversário que soma altos números de cartões e faltas na Série B 19.09.25 16h05 MMA Sport Club Jacundá recebe a 13ª edição do Açaí Fight Combat com Wender Farias x Ítalo Vanor na luta principal 19.09.25 14h19 Pioneirismo Exclusivo: Vasco vai leiloar camisas usadas e autografadas para ajudar a Basílica de Nazaré Peças foram usadas pelo goleiro Léo Jardim, o lateral-esquerdo Lucas Piton e o atacante argentino Pablo Vegetti. 19.09.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Barcemonas representa o Pará na Champions Ligay e equipe pede ajuda para disputar o torneio Barcemonas, de Ananindeua, é o representante do Pará na Champions Ligay, que será disputada em São Paulo. A equipe busca patrocínio para custear alimentação e hospedagem 20.11.24 16h30 FUTEBOL Segue o jejum! Paysandu empata com o Goiás fora de casa e chega a 8 jogos sem vencer na Série B Papão pontua fora de casa, teve chances de virar, mas segue o jejum de vitórias na Segundona 01.09.24 20h33 Seleção Brasileira Seleção Brasileira em Belém: relembre todos os jogos do Brasil no Mangueirão Duelo contra a Bolívia na sexta-feira (8), às 21h45, no Mangueirão marca o quinto jogo da Seleção no Pará 06.09.23 9h38 futebol Remo: 'Neymar do Nordeste', atacante Rogério chega a Belém e realiza exames Presidente do Remo, Fábio Bentes, confirmou a chegada de Rogério, que realiza exames no clube 01.03.23 16h32