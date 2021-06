Cafu ignora times brasileiros e afirma desejo de ter jogado no Boca Juniors: 'É desse futebol que gosto'

Capitão do pentacampeonato da Seleção Brasileira, em 2002, Cafu concedeu entrevista ao portal argentino 'TyC Sports' e revelou o sonho de ter vestido a camisa de um dos gigantes do país. O ex-jogador, fã de Maradona, afirmou que admira a atmosfera do Boca Juniors.+ Confira a classificação dos grupos da Copa América!

- Com certeza jogaria pelo Boca. A Bombonera cheia, os fãs gritando seu nome. É desse futebol que gosta o capitão Cafu - disse o ex-jogador.

Ainda no tema Argentina, Cafu enalteceu a figura de Maradona no futebol.

- Dieguito foi um fenômeno. O que eu tinha por ele era muito amor e respeito. Quando nos encontrávamos, ele dizia: 'Capitão, como vai?' E eu: 'Dieguito monstro' - recordou o defensor, que afirmou também que o craque argentino foi o mais difícil de marcar em toda sua carreira.

Único jogador de futebol a participar de três finais consecutivas de Copa doMundo e capitão do penta com a Seleção Brasileira, Cafu também ostenta passagens por São Paulo, Palmeiras, Roma e Milan.