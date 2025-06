Buffon anuncia que Gattuso será o novo técnico da Itália: 'Melhor solução possível'

Goleiro campeão da Copa do Mundo de 2006 e dirigente da Federação Italiana de Futebol, Gianluigi Buffon anunciou neste sábado a contratação de Gennaro Gattuso como novo técnico da seleção italiana, em substituição a Luciano Spalletti.

"Temos trabalhado e agora estamos acertando os últimos detalhes. O presidente e toda a federação tiveram dias muito intensos", afirmou Buffon à imprensa italiana. "Creio que no final chegamos à melhor decisão possível."

Gattuso, 47, conquistou importantes títulos como jogador, como a Copa do Mundo de 2006 e duas Ligas dos Campeões pelo Milan, mas como técnico tem apenas uma taça: a Copa da Itália de 2019/2020 pelo Napoli. Gattuso iniciou a carreira como treinador em 2013, no Sion, onde pendurou as chuteiras. Desde então, passou por Palermo, Creta, Pisa, Milan, Napoli, Valência, Olympique de Marselha e Hajduk Split, da Croácia.

Sob risco de ficar fora da Copa do Mundo pela terceira vez seguida, a Itália demitiu o técnico Luciano Spalletti no final de semana passado. O treinador deixou o comando da Azzurra após a vitória sobre a Moldávia pelas Eliminatórias Europeias, na segunda-feira.

A decisão da Federação Italiana aconteceu dois dias após a derrota dos italianos por 3 a 0 para a Noruega na estreia pelas Eliminatórias. A tetracampeã mundial ficou fora das Copas de 2018 e 2022, quando foi eliminada na repescagem continental, respectivamente, por Suécia e Macedônia do Norte.