'Bruno Henrique é quem está devendo mais', diz comentarista da ESPN Brasil

O comentarista dos canais ESPN Brasil Celso Unzelte opinou que, dentro do time do Flamengo, o atacante Bruno Henrique é aquele que está "devendo mais" em relação ao desempenho da temporada de 2019. Do outro lado, para o comentarista, Rodrigo Caio é o atleta que menos deve em relação à última temporada.

- O Bruno Henrique é quem está devendo mais. A decepção em torno dele é a mais contínua. Ele esboçou uma reação, mas não se confirmou. Everton Ribeiro e Filipe Luís estão em má fase, mas jogaram bola no ano. O Bruno Henrique não jogou - explicou o comentarista durante sua participação do Bate Bola: Debate desta sexta (08).

- Do time do Flamengo do ano passado, o Rodrigo Caio é o que está devendo menos. O Gerson não vive seu melhor momento, mas mesmo assim está um pouco acima dos outros. Talvez o Arrascaeta também esteja bem. Mas todos os outros titulares de 2019 estão devendo - concluiu Celso Unzelte.

O próximo jogo do Flamengo será contra o Ceará, no dia 10 de janeiro.