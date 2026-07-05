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Bruno Guimarães perde pênalti contra a Noruega e revolta torcida brasileira na web

Na hora da cobrança, Bruno Guimarães optou por chutar no canto direito

O Liberal
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Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal (Foto: Tarso Sarraf)

Neste domingo (5/7), o jogador Bruno Guimarães, camisa 8 da Seleção Brasileira, perdeu um pênalti crucial aos 13 minutos do primeiro tempo em um duelo decisivo da Copa do Mundo 2026. O erro, que poderia ter sido seu primeiro gol no mundial, gerou grande revolta entre os torcedores nas redes sociais.

A jogada que resultou na penalidade máxima ocorreu em um dos primeiros ataques do Brasil na partida. O atacante Matheus Cunha, camisa 9 da equipe, foi derrubado dentro da área, levando o árbitro a assinalar o pênalti após uma revisão.

A chance desperdiçada pelo camisa 8

Na hora da cobrança, Bruno Guimarães optou por chutar no canto direito. No entanto, o goleiro da Noruega conseguiu fazer a defesa, impedindo o que seria o primeiro gol do meio-campista na competição e intensificando a frustração dos fãs.

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