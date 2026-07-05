Bruno Guimarães perde pênalti contra a Noruega e revolta torcida brasileira na web Na hora da cobrança, Bruno Guimarães optou por chutar no canto direito O Liberal 05.07.26 17h47 Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal (Foto: Tarso Sarraf) Neste domingo (5/7), o jogador Bruno Guimarães, camisa 8 da Seleção Brasileira, perdeu um pênalti crucial aos 13 minutos do primeiro tempo em um duelo decisivo da Copa do Mundo 2026. O erro, que poderia ter sido seu primeiro gol no mundial, gerou grande revolta entre os torcedores nas redes sociais. DESGRAÇAAAAA BRUNO GUIMARÃES PERDEU O PENALTI #BRAxNORhttps://t.co/EirY9kw5TT — Indicações do Mercado Livre Fut ⚽️🚀 (@indicaMLfut) July 5, 2026 INACREDITÁVEL O BRUNO GUIMARÃES TER PERDIDO ESSE PÊNALTI 😭😭😭 Brasil x Noruega Vai Brasil, Bora Brasil, Vamos Brasil#Camisa24 #BRAxNOR #CopaNaGlobo pic.twitter.com/O3r2PxEb2T — gabe cards (@gabrielcards_) July 5, 2026 Essa batida do Bruno Guimarães vai virar um tutorial de como perder um pênalti. Parece até que ele mirou no goleiro. pic.twitter.com/alrJmtFRaR — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) July 5, 2026 A jogada que resultou na penalidade máxima ocorreu em um dos primeiros ataques do Brasil na partida. O atacante Matheus Cunha, camisa 9 da equipe, foi derrubado dentro da área, levando o árbitro a assinalar o pênalti após uma revisão. A chance desperdiçada pelo camisa 8 Na hora da cobrança, Bruno Guimarães optou por chutar no canto direito. No entanto, o goleiro da Noruega conseguiu fazer a defesa, impedindo o que seria o primeiro gol do meio-campista na competição e intensificando a frustração dos fãs. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Caneta vermelha Brasil fecha Copa do Mundo com notas abaixo da média; confira Seleção Brasileira foi eliminada neste domingo (5) pela Noruega após perder por 2 a 1 05.07.26 21h17 Coluna Um ciclo resumido em noventa minutos 05.07.26 19h49 copa do mundo 2026 Acabou! Brasil perde para a Noruega e é eliminado da Copa do Mundo Com dois gols de Haaland, Seleção Brasileira é eliminada e amarga pior campanha em Mundiais em 36 anos 05.07.26 19h10 Futebol Após deixar o Remo, Diego Hernández defenderá equipe na Série B do Brasileirão Diego Hernández deixa Belém após uma temporada marcante com a camisa do Remo 05.07.26 13h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com direito a 'lei do ex', Paysandu perde para o Ypiranga-RS e liga alerta na Série C Agora são duas derrotas seguidas do Papão na Terceira Divisão. Equipe volta a campo no domingo, contra o líder, Guarani. 05.07.26 12h52 Futebol Após cobrança da torcida, CT do Remo sairá do papel; veja o que será construído Leão Azul informou que obras iniciam neste mês de julho e que levarão em torno de se sete meses para ficar pronta 05.07.26 8h30 FUTEBOL Família de Ananindeua une Copa do Mundo, boi e tradição em festa que atravessa gerações A família Kutaca, em Ananindeua, mantém uma tradição que une futebol, cultura popular e confraternização há décadas. 05.07.26 8h00 Futebol Após deixar o Remo, Diego Hernández defenderá equipe na Série B do Brasileirão Diego Hernández deixa Belém após uma temporada marcante com a camisa do Remo 05.07.26 13h55