Brazão pega pênalti, Barreal marca, mas Santos cede empate ao Guarani no final Estadão Conteúdo 18.01.26 22h52 O Santos esteve muito perto de voltar a vencer no Paulistão, mas no ultimo lance do jogo, cedeu o empate ao Guarani em 1 a 1. Barreal marcou para os santistas enquanto Kewen, de cabeça igualou o marcador aos 52 minutos do segundo tempo. Com o empate, os santistas somam quatro pontos, enquanto o Guarani contabiliza dois empates na competição. No segundo tempo, Brazão ainda defendeu um pênalti, mas viu a vitória escapar no fim. Os dois times voltam a campo pela competição estadual no meio de semana pela quarta rodada. O Santos terá o clássico com o Corinthians pela frente na Vila Belmiro na quinta. No mesmo dia, a equipe de Campinas visita o Velo Clube em Rio Claro. Em busca da reabilitação após a derrota para o Palmeiras, o técnico Juan Pablo Vojvoda teve uma baixa de última hora, pouco antes do embarque da equipe para Campinas, na noite de sábado. Gabigol acabou sendo sacado da partida deste domingo por causa de uma tendinite. A comissão técnica optou por preservá-lo para o jogo diante do Corinthians. No jogo, o Guarani iniciou o duelo querendo fazer valer o mando de campo, tentou impor pressão e até incomodou com um chute de Mirandinha, mas ficou nisso. No decorrer da partida, o Santos encaixou a marcação, passou a controlar o ritmo e teve as melhores oportunidades no final do primeiro tempo. Mais presente no campo ofensivo, a equipe do técnico Vojvoda esteve muito perto de movimentar o marcador. Primeiro com Barreal, que se livrou da marcação e chutou em cima do goleiro. Quase na sequência, Caíque França voltou a ser decisivo e fez difícil intervenção em um belo chute de Gabriel Menino. O 0 a 0, porém, se manteve para a etapa complementar. Na volta do intervalo, o Guarani voltou ligado, obrigou Brazão a difícil defesa logo no primeiro minuto e teve um pênalti (Zé Ivaldo cortou a bola na área com o braço) com menos de cinco minutos. Encarregado da cobrança, Mirandinha chutou rasteiro no canto, o goleiro santista fez a defesa em dois tempos, e tirou o grito de gol da torcida no Brinco de Ouro. Aos 10, foi a vez de o Santos dar o ar da graça no ataque. Thaciano completou cruzamento da esquerda e estufou a rede. O lance, no entanto, foi invalidado por impedimento de Lautaro, que estava à frente do goleiro e atrapalhou a sua possibilidade de defesa. No entanto, três minutos depois, a equipe visitante inaugurou o marcador. Um lançamento de Willian Arão encontrou Vini Lira na esquerda. Ele cruzou e Barreal, na corrida, escorou para fazer 1 a 0 para o Santos na casa do Guarani. Com a vantagem no placar, a estratégia de Vojvoda foi recuar o time para explorar os contra-ataques. O Santos, porém, foi penalizado no fim. Em um escanteio, Kewn completou de cabeça e empatou a partida aos 52 minutos. FICHA TÉCNICA: GUARANI 1 X 1 SANTOS GUARANI - Caíque França; Raphael Rodrigues, Maurício Antonio, Jonathan Costa e Emerson Barbosa; Willian Farias (Kauã Jesus), Nathan Melo (Kewen) e Isaque (Diego Torres); Guilherme Parede (Guilherme Cachoeira), Mirandinha (Dentinho) e Maranhão. Técnico: Matheus Costa. SANTOS - Gabriel Brazão; Mayke, Adônis Frias, Zé Ivaldo e Vini Lira (Escobar); Willian Arão, Zé Rafael (Lautaro Díaz) e Gabriel Menino (João Schmidt); Rollheiser (Miguelito), Barreal e Thaciano (Robinho Jr.) Técnico: Juan Pablo Vojvoda. GOLS - Barreal, aos 13 minutos E Kewen aos 52 minutosdo segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Kauã Jesus, Maranhão e Isaque (Guarani); Thaciano e Barreal (Santos). ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP). RENDA - Não disponível. PÚBLICO - 10.198 pagantes. LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista Guarani Santos FC COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estrurado' Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time 18.01.26 21h48 FUTEBOL Remo foi um dos assuntos mais comentados no "X"; veja a lista Leão Azul ficou com o título e foi um dos assuntos mais comentados na rede social 18.01.26 20h04 FUTEBOL Com gol de Yago Pikachu, Remo vence o Águia e é campeão da Supercopa Grão Pará Leão Azul venceu o Águia de Marabá no Mangueirão e ficou com o título inédito da Supercopa Grão Pará 18.01.26 19h06 FUTEBOL Paysandu vence o Castanhal em jogo-treino antes da estreia no Parazão Ítalo foi quem marcou o único gol na partida pelo Paysandu, que ocorreu no Centro de Treinamento do Papão, em Ananindeua 18.01.26 18h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES Garotos do Botafogo vacilam e são derrotados pelo Sampaio Corrêa no Carioca 18.01.26 22h57 Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 DICAS DE BEM-ESTAR Quer se exercitar em casa? Confira 5 aplicativos para montar treinos personalizados Opções gratuitas e pagas ajudam a manter a saúde física com segurança e praticidade, mesmo longe da academia 12.07.25 18h00 FIQUE DE OLHO! Supercopa Rei: veja o que pode e não pode levar para o Mangueirão na final entre Botafogo x Flamengo O Núcleo de Esportes de O Liberal preparou uma lista com itens que serão proibidos durante a final da Supercopa Rei 29.01.25 13h08