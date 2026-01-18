Capa Jornal Amazônia
Brazão pega pênalti, Barreal marca, mas Santos cede empate ao Guarani no final

Estadão Conteúdo

O Santos esteve muito perto de voltar a vencer no Paulistão, mas no ultimo lance do jogo, cedeu o empate ao Guarani em 1 a 1. Barreal marcou para os santistas enquanto Kewen, de cabeça igualou o marcador aos 52 minutos do segundo tempo. Com o empate, os santistas somam quatro pontos, enquanto o Guarani contabiliza dois empates na competição. No segundo tempo, Brazão ainda defendeu um pênalti, mas viu a vitória escapar no fim.

Os dois times voltam a campo pela competição estadual no meio de semana pela quarta rodada. O Santos terá o clássico com o Corinthians pela frente na Vila Belmiro na quinta. No mesmo dia, a equipe de Campinas visita o Velo Clube em Rio Claro.

Em busca da reabilitação após a derrota para o Palmeiras, o técnico Juan Pablo Vojvoda teve uma baixa de última hora, pouco antes do embarque da equipe para Campinas, na noite de sábado. Gabigol acabou sendo sacado da partida deste domingo por causa de uma tendinite. A comissão técnica optou por preservá-lo para o jogo diante do Corinthians.

No jogo, o Guarani iniciou o duelo querendo fazer valer o mando de campo, tentou impor pressão e até incomodou com um chute de Mirandinha, mas ficou nisso. No decorrer da partida, o Santos encaixou a marcação, passou a controlar o ritmo e teve as melhores oportunidades no final do primeiro tempo.

Mais presente no campo ofensivo, a equipe do técnico Vojvoda esteve muito perto de movimentar o marcador. Primeiro com Barreal, que se livrou da marcação e chutou em cima do goleiro. Quase na sequência, Caíque França voltou a ser decisivo e fez difícil intervenção em um belo chute de Gabriel Menino. O 0 a 0, porém, se manteve para a etapa complementar.

Na volta do intervalo, o Guarani voltou ligado, obrigou Brazão a difícil defesa logo no primeiro minuto e teve um pênalti (Zé Ivaldo cortou a bola na área com o braço) com menos de cinco minutos. Encarregado da cobrança, Mirandinha chutou rasteiro no canto, o goleiro santista fez a defesa em dois tempos, e tirou o grito de gol da torcida no Brinco de Ouro.

Aos 10, foi a vez de o Santos dar o ar da graça no ataque. Thaciano completou cruzamento da esquerda e estufou a rede. O lance, no entanto, foi invalidado por impedimento de Lautaro, que estava à frente do goleiro e atrapalhou a sua possibilidade de defesa.

No entanto, três minutos depois, a equipe visitante inaugurou o marcador. Um lançamento de Willian Arão encontrou Vini Lira na esquerda. Ele cruzou e Barreal, na corrida, escorou para fazer 1 a 0 para o Santos na casa do Guarani.

Com a vantagem no placar, a estratégia de Vojvoda foi recuar o time para explorar os contra-ataques. O Santos, porém, foi penalizado no fim. Em um escanteio, Kewn completou de cabeça e empatou a partida aos 52 minutos.

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 1 X 1 SANTOS

GUARANI - Caíque França; Raphael Rodrigues, Maurício Antonio, Jonathan Costa e Emerson Barbosa; Willian Farias (Kauã Jesus), Nathan Melo (Kewen) e Isaque (Diego Torres); Guilherme Parede (Guilherme Cachoeira), Mirandinha (Dentinho) e Maranhão. Técnico: Matheus Costa.

SANTOS - Gabriel Brazão; Mayke, Adônis Frias, Zé Ivaldo e Vini Lira (Escobar); Willian Arão, Zé Rafael (Lautaro Díaz) e Gabriel Menino (João Schmidt); Rollheiser (Miguelito), Barreal e Thaciano (Robinho Jr.) Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS - Barreal, aos 13 minutos E Kewen aos 52 minutosdo segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kauã Jesus, Maranhão e Isaque (Guarani); Thaciano e Barreal (Santos).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 10.198 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

futebol

Campeonato Paulista

Guarani

Santos FC
