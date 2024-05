Brasil recebe melhor nota em avaliação técnica da FIFA para a Copa do Mundo Feminina

O Brasil deu um passo importante na disputa para ser sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. O país atingiu a melhor nota na avaliação técnica da FIFA, a frente da Alemanha, Holanda e Bélgica, que se uniram para sediar o torneio.

Em uma escala de 1 a 5, o Brasil recebeu a nota 4, enquanto a candidatura da Europa ficou com 3,7. As avaliações foram divulgadas na noite de terça-feira (7). Em nove dias, deve ocorrer a votação final para decidir o país sede da Copa do Mundo Feminina 2027.

"A candidatura do Brasil oferece bons estádios, construídos especificamente e geralmente configurados para os maiores eventos internacionais, tendo recebido a Copa do Mundo de 2021. Apresenta também uma forte posição comercial, com uma combinação de potencial de arrecadação e de eficiência nos custos", pontuou o relatório.

Ao todo, o Brasil disponibilizou 10 estádio, sendo que oito foram usados na Copa do Mundo de 2014, apenas a Arena das Dunas, em Natal, e a Arena da Baixada, de Curitiba, não foram usados na época. A abertura e final do torneio seria no Maracanã.

Já a candidatura europeia inscreveu 13 estádios, divididos entre os três países, sendo cinco na Holanda, quatro na Alemanha e quatro na Bélgica. A abertura seria em Amsterdã e a final na Alemanha, em Dortmund.

Antes das avaliações técnicas serem divulgadas, havia três candidaturas, mas os Estados Unidos e México se retiraram para focar em sediar o torneio em 2031.