Brasil perde para a Itália no Maracanãzinho e vê invencibilidade cair na Liga das Nações

A Seleção Brasileira feminina de vôlei voltou à quadra neste domingo (8) para mais um desafio na Liga das Nações. Jogando no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o time comandado por José Roberto Guimarães enfrentou a forte equipe da Itália e acabou derrotado por 3 sets a 0, perdendo a invencibilidade na competição.

O confronto reuniu duas seleções que vinham de bons resultados no torneio. O Brasil havia superado a República Tcheca (3 a 0), os Estados Unidos (3 a 0) e a Alemanha (3 a 2) em sua campanha. Já a Itália, atual campeã olímpica, também vinha embalada com vitórias sobre os Estados Unidos (3 a 0), a Alemanha (3 a 2) e a Coreia do Sul (3 a 0).

Apesar do placar direto, a partida foi equilibrada em diversos momentos. No primeiro set, a seleção italiana levou a melhor e venceu por 25 a 22. No segundo, as visitantes ampliaram a vantagem com um dominante 25 a 18. O terceiro set foi o mais disputado da partida, com o Brasil vendendo caro a derrota, mas cedendo nos momentos finais: 29 a 27 para a Itália.

Com o resultado, a equipe brasileira conhece sua primeira derrota nesta edição da Liga das Nações. A competição reúne 18 seleções, e as sete mais bem classificadas, além da Polônia (país-sede da fase final), garantem vaga nas quartas de final.