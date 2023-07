Brasil vence EUA e é campeão da Copa América de Basquete de 2023

Após 12 anos, a Seleção Brasileira de Basquete Feminino voltou a conquistar o 1º lugar da Copa América. Em uma sequência de seis vitórias em Leon, no México, a equipe do técnico José Neto obteve mais uma, no último domingo (9), em algo histórico ao derrotar os Estados Unidos com um placar de 69 a 58.

Com a conquista, o Brasil tem uma vaga garantida no Pré-Olímpico Mundial, torneio obrigatório para ir às Olimpíadas de Paris 2024. E esse era o maior objetivo da equipe, que foi alcançado de forma invicta após duas vitórias diante das norte-americanas, vitoriosas nas últimas duas edições do torneio.

VEJA MAIS

Com esse troféu, o Brasil se torna o maior vencedor da competição, com 6 títulos de ouro (1997, 2001, 2003, 2009, 2011 e 2023). Em medalhas de prata, a seleção brasileira feminina acumula 4 títulos (1989, 1993, 1999 e 2005). Já em terceiro lugar, com medalha de bronze, a equipe brasileira possui também 4 colocações (2007, 2013, 2019 e 2021).

Pré-Olímpico Mundial

O Pré-Olímpico Mundial está marcada para ocorrer em fevereiro de 2024 e terá quatro sedes diferentes, que ainda serão divulgadas. Ao todo, 10 equipes estarão disputando as Olimpíadas de 2024 que ocorrerá em Paris. França e Estados Unidos garantiram vagas para o Mundial.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)