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Brasil conquista mais 3 medalhas de bronze no Grand Slam de Astana de judô

Estadão Conteúdo

O judô brasileiro conquistou três medalhas de bronze neste sábado, no segundo dia do Grand Slam de Astana, no Cazaquistão. Rafaela Silva (-63kg), Nauana Silva (-70kg) e David Lima (-81kg) subiram ao pódio e se juntaram a Sarah Souza (-57kg), que também ganhou o bronze, na sexta-feira.

Campeã olímpica no Rio-2016, Rafaela Silva chegou a Astana como a terceira cabeça-de-chave de sua categoria e estreou nas oitavas. Ela venceu a russa Kseniia Galitskaia e a alemã Sara-Joy Bauer, antes de cair diante de Enkhriilen Lkhagvatogoo, da Mongólia, na semifinal.

Na disputa pelo bronze, a brasileira enfrentou a holandesa Joanne Van Lieshout, campeã mundial em 2024. Rafaela Silva conseguiu um yuko no início da luta e outro no fim para confirmar a quarta medalha internacional nas quatro competições que disputou este ano, Antes foi ouro no Grand Slam de Paris e no Grand Prix da Áustria e prata no Campeonato pan-americano.

"Estou me adaptando bem nessa categoria. Ainda não estou 100% familiarizada, têm muitas atletas que eu nunca segurei no quimono, nunca treinei e nunca competi", afirmou a judoca, que chegou a marca de sete etapas internacionais consecutivas subindo ao pódio, algo inédito na carreira.

O novo pódio garantiu a classificação antecipada para o Campeonato Mundial, em outubro, no Azerbaijão. O critério da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) para a convocação automática foi a conquista de três medalhas no Circuito Mundial 2026.

Nauana Silva disputou seu primeiro Grand Slam em nova categoria (-70kg) e fez sua estreia vencendo a eslovena Nika Koren. Depois, nas quartas de final, foi derrotada pela italiana Giorgia Stangherlin. Na repescagem, Nauana venceu a alemã Giovanna Scoccimarro, com um yuko, e já na disputa pela medalha, derrotou a polonesa Aleksandra Kowalewska, também por yuko.

"É a minha segunda medalha na minha nova categoria, a primeira no Circuito Mundial. Foi muito importante essa medalha, porque foi bem na véspera da abertura do ranking olímpico, e eu estou muito feliz, motivada e pronta para a próxima", disse Nauana.

O Brasil manteve o 100% de aproveitamento nas disputas de medalha no dia com David Lima, que retornou ao pódio de um Grand Slam após a prata em Brasília 2019.

O brasileiro venceu o iraniano Elyas Parhizgar e o canadense Francois Gauthier Drapeau, cabeça-de-chave número um da categoria. Nas quartas, Lima levou um ippon do ucraniano Vladyslav Kolobov. Ele chegou ao pódio ao derrotar o francês Alpha Omar Djalo e o cazaque Doskhan Zholzhaxynov.

A etapa cazaque do Grand Slam de Judô continua neste domingo. O Brasil terá oito atletas no tatame: Beatriz Freitas (-78kg), Karol Gimenes (-78kg), Giovanna Santos (+78kg) e Thauana Silva (+78kg), no feminino, e Guilherme Schimidt (-90kg), Rafael Macedo (-90kg), Giovani Ferreira (-100kg) e Leonardo Gonçalves (-100kg), no masculino.

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judô

Grand Slam de Astana

Rafaela Silva, Nauana Silva e David Lima
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