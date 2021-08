Botafogo lança camisas nas cores de Remo e do Paysandu

Em comemoração do aniversário de 117 anos, o Botafogo (RJ) lançou, nesta quinta-feira (12), o novo uniforme do time, para a temporada 2021, nas cores de Remo e Paysandu. Segundo o clube, a coloração dos trajes são inspirados na bandeira do Rio de Janeiro e com o “lifestyle do povo carioca”. As novas camisas são nas cores azul celeste (jogadores de linha) e azul escuro (goleiros), que lembram facilmente os clubes paraenses.

"Reservamos o lançamento da quarta camisa especialmente para o dia do aniversário do Clube. O conceito faz ode à Cidade Maravilhosa, que muito interage com a nossa história. Afinal, o Rio de Janeiro é o berço do clube mais tradicional do Brasil. O uniforme está lindo e temos certeza que será um sucesso", disse o Presidente do time, Durcesio Mello.

O novo uniforme é em parceria com a fornecedora Kappa e já está à venda na loja do Botafogo. Com os valores de: R$259,90 (masculina), R$249,90 (feminina), R$239,90 (juvenil) e R$219,90 (infantil).