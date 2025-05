Botafogo finaliza acerto com Wendel, do Zenit, por 'questões geopolíticas'

O Botafogo anunciou nesta quarta-feira o cancelamento da aquisição do volante Wendel. O fim do vínculo foi tratado em comum acordo com o Zenit, da Rússia. Por meio de nota, o clube carioca informou que, por questões geopolíticas, o negócio foi desfeito.

De acordo com o comunicado, a operação não pode ser concluída porque "proprietários do clube russo foram incluídos na lista de sanções internacionais, o que impede, por lei dos Estados Unidos, qualquer transação com a equipe - especialmente considerando que John Textor, acionista majoritário da SAF, é cidadão norte-americano".

No texto, o Botafogo elogiou a postura do Zenit no desfecho do caso. "Mesmo diante de um cenário complexo e fora do controle de ambas as partes, o clube russo manteve uma condução transparente e colaborativa, o que reforça a sua grandeza."

O agradecimento se estendeu também ao atleta. "A Wendel, o clube expressa sua gratidão pela postura exemplar e vontade de vestir a Gloriosa Camisa".

O jogador foi anunciado pela diretoria em 26 de janeiro deste ano e, pelo acordo, o Botafogo desembolsaria 20 milhões de euros (pouco mais de R$ 128 milhões). O contrato passaria valer a partir de 2 de junho.

Na semana passada, ele chegou ao Brasil e iria tratar de uma lesão no clube antes da apresentação oficial. Diante dessa reviravolta, o jogador, que chegou a tirar foto com a camisa do Botafogo, deve retornar para a Rússia.