Botafogo faz proposta por Thiago Lopes, meia do Coritiba

O Botafogo, aos poucos, vai chegando nos alvos de mercado nesta janela de transferências. O clube de General Severiano fez uma proposta por Thiago Lopes, meio-campista de 24 anos que pertence ao Coritiba e passou o segundo semestre da temporada emprestado ao Vitória.

A diretoria do Glorioso buscou informações e indicou uma proposta formal aos empresários de Thiago Lopes entre o último domingo e a segunda-feira, no começo desta semana. Os próximos capítulos, contudo, não prometem trazer ondas tranquilas para o Botafogo.

Thiago Lopes também tem uma proposta formal de uma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem noção da concorrência e de que o cenário que o Glorioso pode oferecer em termos de competitividade é menos atrativo em relação ao rival nesta transferência.

O Botafogo segue no páreo na tentativa de contratar o meio-campista, mas sabe que a possível concorrência pode atrapalhar um possível final feliz. Mesmo assim, o Alvinegro permanece em contato com o estafe do jogador em busca de um fechamento da negociação.

Resta ao Alvinegro aguardar. O clube de General Severiano sabe que não tem condições de entrar em "leilão" pelo jogador, ainda mais com uma equipe que jogará na primeira divisão e, consequentemente, terá mais renda na próxima temporada.

Na temporada, Thiago Lopes fez 19 jogos e marcou dois gols vestindo a camisa do Coritiba. O meia foi emprestado ao Vitória no segundo semestre, para a disputa da Série B. No Leão, foram 18 partidas disputadas e uma bola na rede.