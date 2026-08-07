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Botafogo anuncia a renovação do lateral Alex Telles por duas temporadas: 'O ídolo fica!'

Estadão Conteúdo

As especulações de que poderia trocar de clube ao fim da temporada chegaram o fim nesta sexta-feira e o lateral-esquerdo Alex Telles continuará defendendo as cores do Botafogo por mais duas temporadas. O clube anunciou a renovação de contrato do experiente jogador de 33 anos até o fim de 2028.

"O ídolo fica! O Botafogo oficializou, nesta sexta-feira (07), a renovação contratual de Alex Telles até o final de 2028", oficializou o Botafogo, destacando a passagem vitoriosa do jogador pelo clube.

Alex Telles já podia assinar um pré-contrato com outras equipes, mas sempre mostrou-se disposto a ficar e o Botafogo celebrou o acerto destacando sua passagem vitoriosa por General Severiano.

"Campeão Brasileiro e da Libertadores em 2024, nosso capitão chegou a marca de 100 jogos com a Gloriosa Camisa na vitória contra o Cruzeiro no último dia 26. Líder do elenco e ídolo da torcida Alvinegra, Telles também está entre os defensores mais artilheiros da história do Botafogo", destacou. "A nossa ligação já se eternizou, agora vamos escrever novos capítulos dessa história. TELLES RENOVOU: 13 letras!", frisou.

Principal batedor de faltas e pênaltis do Botafogo, Alex Telles tem ligação com o número 13 até em bolas nas redes pelo clube, já que são 13 gols anotados em duas temporadas e meia.

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