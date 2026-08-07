Botafogo anuncia a renovação do lateral Alex Telles por duas temporadas: 'O ídolo fica!' Estadão Conteúdo 07.08.26 14h53 As especulações de que poderia trocar de clube ao fim da temporada chegaram o fim nesta sexta-feira e o lateral-esquerdo Alex Telles continuará defendendo as cores do Botafogo por mais duas temporadas. O clube anunciou a renovação de contrato do experiente jogador de 33 anos até o fim de 2028. "O ídolo fica! O Botafogo oficializou, nesta sexta-feira (07), a renovação contratual de Alex Telles até o final de 2028", oficializou o Botafogo, destacando a passagem vitoriosa do jogador pelo clube. Alex Telles já podia assinar um pré-contrato com outras equipes, mas sempre mostrou-se disposto a ficar e o Botafogo celebrou o acerto destacando sua passagem vitoriosa por General Severiano. "Campeão Brasileiro e da Libertadores em 2024, nosso capitão chegou a marca de 100 jogos com a Gloriosa Camisa na vitória contra o Cruzeiro no último dia 26. Líder do elenco e ídolo da torcida Alvinegra, Telles também está entre os defensores mais artilheiros da história do Botafogo", destacou. "A nossa ligação já se eternizou, agora vamos escrever novos capítulos dessa história. TELLES RENOVOU: 13 letras!", frisou. Principal batedor de faltas e pênaltis do Botafogo, Alex Telles tem ligação com o número 13 até em bolas nas redes pelo clube, já que são 13 gols anotados em duas temporadas e meia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Botafogo Alex Telles renovação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Amanda Lemos busca retomada no UFC movida pela família: ‘É neles que eu penso’ Paraense enfrenta Alexia Thainara mirando a recuperação no UFC, mas revela que o maior sonho fora do octógono ainda é lutar no Brasil diante da filha e dos pais. 08.08.26 8h00 Futebol STJD suspende Marllon e multa Remo em R$ 10 mil por confusão em jogo contra o Santos Decisões foram tomadas em primeira instância e ainda cabem recurso ao Pleno do STJD. 07.08.26 15h47 FUTEBOL Destaque da Copinha, Remo fecha com atacante colombiano para as categorias de base Juan Isaza chega por em empréstimo junto ao XV de Jaú-SP 07.08.26 13h00 MÚSICA RockON mantém viva a obra dos Engenheiros do Hawaii e celebra retorno de Humberto Gessinger a Belém Humberto Gessinger faz show em Belém nesta sexta (7) e influenciou banda paraense a eternizar seus sucessos nas noites 07.08.26 9h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo encara Atlético-MG em busca de reação no Mangueirão Leão tenta transformar o fator casa em trunfo para deixar a zona de rebaixamento diante de um Galo embalado na temporada 08.08.26 8h00 FORA DAS QUADRAS Bia Haddad anuncia pausa na carreira: ‘Não tem sido fácil’ Tenista brasileira, que não joga desde a estreia em Wimbledon, afirmou que a decisão vinha sendo amadurecida há meses 07.08.26 22h32 Futebol STJD suspende Marllon e multa Remo em R$ 10 mil por confusão em jogo contra o Santos Decisões foram tomadas em primeira instância e ainda cabem recurso ao Pleno do STJD. 07.08.26 15h47 CELEBRIDADES Mbappé publica foto assistindo filme sobre Elize Matsunaga com suposta namorada Registro compartilhado pelo atacante francês movimentou as redes sociais e chamou a atenção por mostrar, ao fundo, uma cena do longa brasileiro na companhia de Ester Expósito 04.08.26 21h45