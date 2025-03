Boston Celtics, maior campeão da NBA, é vendido por valor histórico de R$ 34,5 bilhões

Atual vencedor da NBA e maior campeão da história da liga, o Boston Celtics foi vendido por um valor recorde nesta semana. A franquia custará a Bill Chisholm, sócio-gerente do Symphony Technology Group, um total de 6,1 bilhões de dólares (R$ 34,5 bilhões, na cotação vigente).

A informação é da ESPN. Nunca antes uma equipe norte-americana alcançou este preço. O Washington Commanders, da NFL, antigo detentor do título de venda mais cara, foi comprado por 6,05 bilhões de dólares em 2023, por um grupo liderado pelo investidor Josh Harris.

Desde 2002, o Boston Celtics é propriedade da família Grousbeck, que há meses dá indícios do seu interesse em vender a equipe. No entanto, mesmo com o acordo de compra encaminhado, espera-se que o empresário Wycliffe Grousbeck continue como cabeça do time até 2028, quando pretende terminar de vender sua parte como dono majoritário da franquia.

À época da compra do Celtics pelos Grousbeck - feita pelo grupo Boston Basketball Partners, em conjunto com o investidor Steve Pagliuca -, a equipe valia 360 milhões de dólares.

Segundo colocado da Conferência Leste nesta temporada regular, o Boston Celtics vem mantendo bons resultados ao longo dos últimos anos. A partir de 2002, estiveram presentes em quatro finais, nas quais venceram duas vezes: em 2008/2009 e em 2024/2025.

Maior campeão da história da NBA, o Boston Celtics tem, no total, 18 títulos da liga. A equipe dominou a década de 1960 (entre 1957 e 1969, esteve em 12 finais e venceu 10) e posteriormente teve bom desempenho na década de 1980. A vitória do ano passado colocou a franquia à frente do Los Angeles Lakers, que possui 17 taças.