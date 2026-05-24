Bortoleto lamenta erro de estratégia da Audi e parada dupla nos boxes no GP do Canadá Após 5 etapas, Bortoleto soma 2 pontos no Mundial; Audi segue na parte de baixo da tabela de construtores Estadão Conteúdo 24.05.26 20h17 Piloto Gabriel Bortoleto (Instagram/@gabrielbortoleto_) O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou o GP do Canadá na 13ª posição neste domingo e demonstrou frustração por não ter disputado pontos na quinta etapa do Mundial de Fórmula 1. O companheiro de Bortoleto na Audi, o alemão Nico Hülkenberg, terminou uma posição à frente, também fora da zona pontuação. "Chateado por não ter lutado por pontos neste final de semana", disse. "Uma pena. Talvez se a gente não tivesse largado com pneus intermediários, pois estava chovendo na largada e parou de chover muito rápido", afirmou o brasileiro ao Sportv. "Não valeu a pena, não tem muito o que falar", completou. "Depois o Nico Hülkenberg e eu ficamos correndo meio que sozinhos ali na pista", relatou o brasileiro. "Estava cinco segundos atrás dele, pois a gente teve que fazer a parada dupla. E a gente se manteve ali, meio que acabou naquela situação", disse. Após cinco etapas, Bortoleto ocupa a 15ª posição no Mundial de Pilotos, com 2 pontos conquistados com o nono lugar no GP da Austrália, abertura da temporada. Hülkenberg não conseguiu nenhum ponto, tendo como melhores resultados a 11ª colocação na China e no Japão. Entre os Construtores, a Audi só está melhor do que Cadillac e Aston Martin, que não pontuaram. A próxima etapa do Mundial de F-1 acontece em Mônaco de 5 a 7 de junho. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave F1 GP do Canadá Gabriel Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Após derrota do Remo, Léo Condé admite que o time não jogou bem, mas critica arbitragem: 'Confusa' Time azulino perdeu de virada para o Athletico-PR e voltou para a vice-lanterna do campeonato 24.05.26 19h45 série a Em jogo com expulsão e gols anulados, Remo perde para o Athletico-PR e é vice-lanterna O time azulino até saiu na frente, mas levou a virada e perdeu mais uma partida em casa 24.05.26 18h39 futebol Remo enfrenta o Athletico-PR no Mangueirão em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão Time azulino busca manter sequência invicta e firmar reação no campeonato 24.05.26 9h00 Futebol Tuna Luso visita o Orátório-AP para ‘respirar’ na tabela da Série D Águia Guerreira pode praticamente garantir uma vaga nos mata-matas em caso de vitória. 24.05.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Athletico-PR no Mangueirão em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão Time azulino busca manter sequência invicta e firmar reação no campeonato 24.05.26 9h00 morte suspeita Morte de Gabriel Ganley é tratada como suspeita; o que se sabe sobre o caso do fisiculturista Influenciador fitness de 22 anos foi encontrado caído na cozinha do apartamento onde morava; polícia investiga caso como morte suspeita 24.05.26 13h57 SÉRIE A Remo consegue sair da zona de rebaixamento se vencer o São Paulo, em Belém? Leão Azul segue pressionado na zona de rebaixamento e tentará vencer o instável São Paulo em Belém 24.05.26 17h49 calculadora na mão Remo pode sair do Z-4 hoje? Veja a combinação que salva o Leão já nesta rodada Clube do Remo precisa vencer o Athletico-PR por goleada e torcer para uma combinação de resultados para deixar a zona de rebaixamento na 17ª rodada 24.05.26 13h39