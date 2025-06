Bortoleto chega em 8º na Áustria e soma seus primeiros pontos na Fórmula 1; Norris vence

Foram 11 etapas de espera, mas Gabriel Bortoleto conseguiu somar seus primeiros pontos na Fórmula 1. O piloto da Sauber, que havia largado em oitavo, seu melhor grid, teve um ótimo desempenho e recebeu a bandeirada na mesma posição, neste domingo, no GP da Áustria, e passou a integrar a tabela de classificação, com quatro pontos.

É a primeira vez que um piloto brasileiro pontua na Fórmula 1 desde 26 de novembro de 2017, quando Felipe Massa chegou em décimo lugar com sua Williams no GP de Abu Dabi, que encerrou a temporada daquele ano, e somou um ponto. De quebra, Bortoleto foi eleito o melhor piloto da prova em votação no site oficial da Fórmula 1.

Sem ser incomodada pelos adversários, a McLaren sobrou no circuito de Spielberg e viu seus pilotos travarem a briga pela vitória. Melhor para Lando Norris, que conseguiu segurar a pressão de Oscar Piastri para subir ao topo do pódio. Com o resultado, o britânico foi a 201 pontos e diminuiu para 15 a vantagem do companheiro de equipe (216). Charles Leclerc completou o pódio.

O GP da Áustria começou sob tensão. Ainda na formação do grid, após a volta de apresentação, a Williams de Carlos Sainz pegou fogo e atrasou o início da prova em 17 minutos. Quando as luzes vermelhas se apagaram, Lando Norris fez valer a pole position e largou na frente, enquanto Piastri colocou sua McLaren à frente da Ferrari de Leclerc.

Recordista de vitórias na pista de Red Bull Ring, casa de sua escuderia, o tetracampeão Max Verstappen foi atingido pela Mercedes de Kimi Antonelli e ambos abandonaram a corrida, provocando a bandeira amarela e a entrada do safety car. Gabriel Bortoleto passou ileso ao acidente e, no reinício da prova, na quarta volta, continuava na oitava posição - na qual havia largado.

Dominante, a McLaren passou a abrir vantagem sobre os carros da Ferrari de Leclerc e Hamilton, que vinham logo atrás. Bem à frente dos rivais, Piastri pressionava Norris na briga pela liderança, com menos de 0s4 de diferença. Mais de 3s2 atrás, Leclerc, em terceiro, era seguido por Hamilton, Russell, Gasly, Albon e Bortoleto.

Na 11ª volta, Piastri ultrapassou Norris, com o uso da asa móvel, mas levou o troco na sequência. Mais rápidos que Gasly, Albon e Bortoleto deixaram o francês para trás e o brasileiro assumiu o quinto lugar, seu melhor posto na Fórmula 1, com a parada do anglo-tailandês e de Russell nos boxes, só com os carros de McLaren e Ferrari à sua frente.

Piastri assumiu a liderança na 22ª volta, com a parada de Norris para trocar pneus - retornou em quarto, mas se manteve à frente do companheiro de equipe quando este foi aos boxes. Bortoleto também fez seu pit stop e voltou ao circuito em 13º, antes de ultrapassar Bearman e ganhar uma posição. Com as paradas dos líderes, Norris retomou a liderança, à frente de Piastri, Leclerc, Hamilton e Lawson, que ainda não havia ido para os boxes. Mais ao fundo, Bortoleto superou Gasly e Hülkenberg e voltou ao oitavo lugar. Na metade das 70 voltas, o brasileiro aproveitou os pit stops de Lawson e Alonso para ganhar posições e pressionar Russell pelo quinto posto.

Sem desistir da vitória, Piastri diminuiu uma vantagem se 6s para 3s3 em relação a Norris após 41 voltas. A Ferrari mantinha o ritmo atrás, longe dos concorrentes - Leclerc vinha 14s atrás do australiano e Hamilton tinha 18s9 de vantagem sobre Russell. Em sexto, Bortoleto estava a 4s2 do britânico.

O brasileiro, que havia assumido o quinto lugar com a parada de Russell, trocou pneus na 50ª volta e retornou em décimo, à frente de Hülkenberg, mas logo ganhou uma posição com o pit stop de Ocon. Na disputa pela vitória, os pilotos da McLaren foram aos boxes e Norris retornou à frente - Piastri ainda perdeu tempo ao ser jogado fora da pista pelo retardatário Franco Colapinto, que disputava a penúltima posição com Tsunoda.

Bortoleto ultrapassou Hadjar na 57ª volta - a 13 giros do fim - e assumiu o oitavo lugar, 9s3 atrás de Alonso, que só havia feito uma parada. Na reta final da corrida, Piastri se aproximava de Norris na mesma proporção em que o brasileiro tentava pressionar Alonso - menos de 2 segundos de diferença. Bortoleto chegou a ultrapassar o espanhol na penúltima volta, mas o experiente piloto recuperou o posto em seguida. No fim, o oitavo lugar ficou de bom tamanho para o jovem da Sauber. Norris também se segurou à frente e confirmou o primeiro lugar.

O próximo compromisso da Fórmula 1, a 12ª etapa da temporada, será na Grã-Bretanha, no circuito de Silverstone, no próximo fim de semana, entre 4 e 6 de julho.

Confira o resultado do GP da Áustria de Fórmula 1:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1h09min431 2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 2s695 3° - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 19s820 4º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 29s020 5º - George Russell (ING/Mercedes), a 1min02s396 6° - Liam Lawson (NZL/RB), a 1min07s754 7° - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1 volta 8° - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a 1 volta 9° - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 1 volta 10° - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 1 volta 11° - Oliver Bearman (ING/Haas), a 1 volta 12° - Isack Hadjar (FRA/RB), a 1 volta 13º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1 volta 14° - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1 volta 15° - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1 volta 16° - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 1 volta

NÃO COMPLETARAM A PROVA Alexander Albon (ING/Williams) Max Verstappen (HOL/Red Bull) Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams)