Big Fone, do Big Brother Brasil, tocará durante a final da Libertadores

A Rede Globo confirmou que o Big Fone, ferramenta do Big Brother Brasil que pode mudar a situação dos participantes do programa, irá tocar durante a final da Libertadores neste sábado. O confronto entre Santos e Palmeiras será transmitido pelo SBT e pela FOX Sports e, tentando pegar um pouco dessa audiência, a Globo transmitirá o Big Fone na TV aberta, no "Caldeirão do Huck". A informação é de Gabriel Vaquer, do UOL.

Veja abaixo a chamada para o Big Fone deste sábado, durante a final da Libertadores:

NESSA SEMANA, NO #BBB21:-Big Fone com nova dinâmica pic.twitter.com/j7dvHNxyFQ — No Instante no #BBB21 (@NoInstante_n10) January 26, 2021

A final da Libertadores entre Santos e Palmeiras acontece neste sábado, 30 de janeiro, às 17h. O Big Fone tocará durante a partida.