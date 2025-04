Bernardinho convoca seleção de vôlei para treinos antes da Liga das Nações com muitos jovens

O técnico Bernardinho anunciou nesta quinta-feira a primeira convocação da seleção brasileira no ano, visando a Liga das Nações. Foram 13 nomes chamados e outros dois convidados com uma enorme renovação e muitos jovens na relação, casos dos estreantes Geovane Kuhnen e Chizoba. Entre os remanescentes aparecem os irmãos Alan e Darlan, o levantador Cachopa e o líbero reserva Maique.

Os chamados farão uma temporada de treinos visando entrosamento para a estreia oficial na temporada. Os primeiros jogos do Brasil na Liga das Nações ocorrem em junho, a partir do dia 11, quando recebe o Irã no Maracanãzinho.

Na primeira semana da competição, toda realizada no Rio de Janeiro, a equipe nacional ainda terá mais três compromissos, contra os sempre perigosos cubanos, além das europeias Ucrânia e Eslovênia.

Apesar de jovem - tem somente 22 anos -, Darlan é o principal nome da lista, que traz garotos como os ponteiros Bento (20 anos), Paulo (23) e Lucas Bergmann (21), o central Thiery (21) e o central Geovane Kuhnen (24), um dos estreantes. Chizoba, a outra novidade, já está com 27 e tem experiência de atuar no forte campeonato de vôlei polonês.

Bernardinho evitou chamar nomes que estão na fase decisiva da Superliga e que peças de peso para representar o País. Em breve, a lista pode ser encorpada com representantes de Cruzeiro (tem Wallace, Otávio, Lucão e Douglas Souza no elenco), Vôlei Renata (de Bruninho, Adriano, Maurício Borges e Judson), Suzano Vôlei (tem Sabino e Thiago Brendle) e Praia Clube Uberlândia (Lucas Loh).

O Brasil já sabe, também, onde disputará as outras duas rodadas da Liga das Nações. A segunda semana será em Chicago, nos Estados Unidos, entre os dias 15 e 21 de julho, e a terceira ocorre em Chiba, no Japão, de 30 de julho a 3 de agosto.

ATLETAS CONVOCADOS:

Opostos - Alan (Skara Belchatów-POL), Chizoba (Stilon Gorzów-POL) e Darlan (Verona-ITA)

Levantadores - Cachopa (Vero Volley Milano-ITA) e Rhendrick (Joinville)

Ponteiros - Arthur Bento (Modena-ITA), Honorato (Malow Suwalki-POL), Lukas Bergmann (Sesi Vôlei) e Paulo (Praia Clube)

Centrais - Geovane Kuhnen (Guarulhos), Matheus Pinta (São José) e Thiery (Sesi-Bauru)

Líbero - Maique (Guarulhos)

ATLETAS CONVIDADOS:

Juan Pablo (levantador) e Filipinho (líbero)