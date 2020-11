Bayern de Munique vence o RB Salzburg e vai às oitavas de final

O Bayern de Munique assegurou nesta quarta-feira a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões, com duas rodadas de antecedência. O atual campeão derrotou o RB Salzburg por 3 a 1, na Allianz Arena, em Munique, com gols de Lewandowski, Wober (contra) e Sané. Berisha descontou para o time austríaco.

Atual campeão europeu, o Bayern de Munique chegou a 15 vitórias consecutivas na competição e ampliou o seu recorde.

O primeiro gol só saiu na reta final do primeiro tempo, após algumas chances desperdiçadas de ambos os lados. Aos 42, Lewandowski aproveitou rebote de chute de Muller e abriu o placar.

Na volta, o Bayern foi rápido nas ações e Coman chutou da entrada da área, contando com desvio em Wober para fazer o segundo, aos sete minutos. Aos 20, o time de Munique ficou com um jogador a menos, já que o volante Marc Roca foi expulso. Sané, no entanto, marcou o terceiro. E aos 28, Berisha apareceu bem para diminuir a diferença.

O resultado levou o Bayern para 12 pontos no Grupo A. O Atlético de Madrid empatou em 0 a 0 com o Lokomotiv Moscou, na Espanha, e pernaneceu na segunda colocação, com cinco pontos, contra três dos russos. O Salzburg é o lanterna, com um. Os três times brigam para levar a segunda vaga na chave.