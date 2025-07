Barreal destaca preparação do Santos e mostra confiança antes de encarar o Flamengo

Álvaro Barreal vive um dos melhores momentos desde que chegou ao Santos. Autor do gol que abriu o placar na última vitória do time paulista, contra o Fortaleza, o argentino tem se consolidado como uma das principais peças ofensivas do técnico Cléber Xavier. Às vésperas do duelo com o Flamengo, nesta quarta-feira, o camisa 22 falou com confiança sobre o trabalho feito durante a intertemporada e projetou um confronto duro diante do líder do Brasileirão.

"Vai ser um jogo bastante complicado. O Flamengo é um rival muito difícil. Mas temos que continuar com a sequência após a vitória contra o Fortaleza", disse Barreal, destacando a preparação intensa durante o período sem jogos. O elenco santista teve 34 dias entre uma partida e outra, tempo que foi aproveitado no CT Rei Pelé para ajustes físicos e táticos. "Sei que a gente trabalhou muito bem ao longo dessas semanas. Então acho que estamos confiantes para amanhã", completou o atacante.

Além da expectativa coletiva, Barreal também vive uma fase especial no aspecto individual. Titular nas últimas cinco rodadas do Brasileiro, ele ganhou espaço atuando pela ponta direita - função diferente da que exercia com mais frequência antes de chegar ao clube. Ainda assim, o jogador mostra versatilidade e compromisso com a equipe. "Eu tinha o costume de atuar mais pela esquerda, mas se o treinador precisa eu jogo pela direita, não tenho problema com isso", afirmou.

A confiança do técnico Cléber Xavier tem sido um ponto fundamental para o crescimento do camisa 22. O argentino reconhece a importância do respaldo da comissão técnica e acredita que ainda pode evoluir mais dentro da temporada. "Momento bom, e acredito que trabalhei muito para isso. Agradeço também ao Cleber pela confiança, mas tenho que continuar. Onde ele precisar eu vou ajudar", garantiu.

O Santos ocupa a 16ª colocação, com 11 pontos, e precisa vencer para se distanciar da zona de rebaixamento.