Balotelli se desculpa por comentário vulgar sobre brasileira na TV italiana

O atacante Mario Balotelli adicionou mais uma polêmica ao seu currículo, na última sexta-feira. Sem clube desde desde junho, quando teve o contrato rescindido com o Brescia, o jogador de 30 anos foi entrevistado na edição italiana do Big Brother. Uma das participantes, a modelo brasileira Dayane Mello foi alvo de um comentário indiscreto do atleta. Os dois já tiveram um breve romance no passado. Questionado sobre a possibilidade dela visitá-lo em casa, Balotelli respondeu de forma vulgar:

– Sim, mas depois ela ia dizer: “Para, para que dói”.

A declaração deixou Dayane e o apresentador constrangidos e foi alvo de duras críticas nas redes sociais. Horas depois, o craque italiano se se desculpou publicamente.

– Mulheres, quero pedir desculpa se ofendi alguém! Conheço a Dayane bem e sei que a forma como falei foi vulgar, mas gosto muito dela! Por isso e quero pedir desculpa a todas que ficaram ofendidas. Tenho duas mães, três irmãs e uma filha, mulheres que são a minha vida. Parem de especular sobre coisas que nada sabem. Gosto de todas. Boa noite – escreveu no Instagram.