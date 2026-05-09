Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Atual campeão, Marc Márquez sofre queda na corrida sprint na França e perde 2 etapas da MotoGP

Estadão Conteúdo

O espanhol Marc Márquez, atual campeão da MotoGP, estava prestes a iniciar a última volta da corrida sprint do GP da França, neste sábado, quando perdeu o controle de sua moto e sofreu um acidente no qual bateu a cabeça e deslizou pelo asfaltou. Sua Ducati girou várias vezes no ar. Ele levantou e, mancando, deixou o local. Exames mostraram que ele fraturou o dedinho do pé direito.

A Ducati, equipe do espanhol, informou que ele viajará para Madri na noite de sábado e vai se submeter a uma cirurgia nos próximos dias. Marc Márquez perderá a corrida principal, neste domingo na França, e também não estará presente no GP da Catalunha, nos dias 16 e 17 de maio.

O piloto de 33 anos vai aproveitar a pausa forçada para uma outra cirurgia, no ombro direito, que foi fraturado no GP da Indonésia de 2025, há mais de seis meses. Marc Márquez afirmou que não conseguiu se recuperar totalmente.

Com isso, o espanhol vê sua tentativa de revalidar o título se complicar. O italiano Marco Bezzecchi lidera o campeonato com 108 pontos, seguido por Jorge Martin, da Espanha, com 102. Marc Márquez é apenas o quinto colocado com 57.

A MotoGP conta com 22 etapas, e o GP da França, disputado no circuito de Le Mans, é a quinta da temporada. Aos 27 anos, Bezzecchi busca seu primeiro título na categoria. Marc Márquez já foi campeão 7 vezes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MotoGP

GP da França

Marc Márquez

acidente

Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

POLÍCIA

Sarah Souza conquista bronze no Grand Slam de judô, no Cazaquistão

Competição segue até domingo (10/5). A delegação brasileira conta com 19 atletas na competição

09.05.26 9h52

mais esportes

Atletas de karatê buscam apoio para disputar torneios e destacam importância do incentivo no esporte

Sônia Coutinho e Rafael Cavalcante falam sobre desafios para disputarem competições

09.05.26 9h00

FUTEBOL

Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C

Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida

09.05.26 8h00

Futebol

Corrida do Sal exige preparação mais intensa dos atletas, explica maratonista

De acordo com Kenny Rodrigues, os treinos para a prova devem ser "pesados", sobretudo para aqueles que optarem por competir na prova de 7 km.

09.05.26 8h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C

Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida

09.05.26 8h00

JOGO DE HOJE

Paysandu x Anápolis: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (09/05) pela Série C do Brasileirão

Paysandu e Anápolis jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo

09.05.26 16h00

FUTEBOL

Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas

Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol

07.05.26 17h00

Futebol

Edilson alcança marca histórica no Paysandu e celebra trajetória no clube

Lateral-direito deve completar 150 jogos com a camisa bicolor diante do Anápolis e projeta temporada positiva na Série C

08.05.26 20h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda