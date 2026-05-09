Atual campeão, Marc Márquez sofre queda na corrida sprint na França e perde 2 etapas da MotoGP Estadão Conteúdo 09.05.26 16h11 O espanhol Marc Márquez, atual campeão da MotoGP, estava prestes a iniciar a última volta da corrida sprint do GP da França, neste sábado, quando perdeu o controle de sua moto e sofreu um acidente no qual bateu a cabeça e deslizou pelo asfaltou. Sua Ducati girou várias vezes no ar. Ele levantou e, mancando, deixou o local. Exames mostraram que ele fraturou o dedinho do pé direito. A Ducati, equipe do espanhol, informou que ele viajará para Madri na noite de sábado e vai se submeter a uma cirurgia nos próximos dias. Marc Márquez perderá a corrida principal, neste domingo na França, e também não estará presente no GP da Catalunha, nos dias 16 e 17 de maio. O piloto de 33 anos vai aproveitar a pausa forçada para uma outra cirurgia, no ombro direito, que foi fraturado no GP da Indonésia de 2025, há mais de seis meses. Marc Márquez afirmou que não conseguiu se recuperar totalmente. Com isso, o espanhol vê sua tentativa de revalidar o título se complicar. O italiano Marco Bezzecchi lidera o campeonato com 108 pontos, seguido por Jorge Martin, da Espanha, com 102. Marc Márquez é apenas o quinto colocado com 57. A MotoGP conta com 22 etapas, e o GP da França, disputado no circuito de Le Mans, é a quinta da temporada. Aos 27 anos, Bezzecchi busca seu primeiro título na categoria. Marc Márquez já foi campeão 7 vezes.